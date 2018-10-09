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09 Ekim 2018 Salı 19:39

Bayburt AFAD’dan gerçeğini aratmayan tatbikat

Bayburt Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için deprem tatbikatı yaptı.

Bayburt AFAD'dan gerçeğini aratmayan tatbikat
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Bayburt Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için deprem tatbikatı yaptı.

Bayburt AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bayburt’taki tüm kurumların katılımıyla Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi’nde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Aydıntepe ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkeze gelen temsili deprem anonsu üzerine harekete geçen ekipler, depremin meydana geldiği bölgeye ulaşarak gerçekleşen depremde yıkılan yapıları tespit etti. Daha sonra enkaz altında bulunan yaralı ve ölülere ulaşıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından bulundukları yerlerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Gerçeğini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatta ayrıca yüksek katlardan kurtarma, yangın söndürme, haberleşme ve alt yapı sorunu giderilmesi, barınma, psikolojik destek faaliyetleri gerçekleşti.

Tatbikata katılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, her şeyden önce zihinsel olarak afetlere hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek, “Mümkün olduğunca afetlere hazırlıklı olmalıyız. Her şeyden önce zihinsel olarak hazırlıklı olmalıyız. Yaşadığımız yerleşim biriminde bir afetle karşı karşıya olabileceğimizi aklımızın bir köşesinde bulundurmalı ve hayatımızı da buna göre şekillendirmeliyiz” dedi.

Pehlivan, AFAD Başkanlığı’nın kurulduğu günden beri teknoloji ve eğitimli personel noktasında önemli mesafeler kat ettiğini sözlerine ekledi.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan ise, katkılarından dolayı Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
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