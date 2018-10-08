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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:00

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerden 27 bini Türkiye’ye geri döndü

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 27 bini Türkiye’ye döndü.

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerden 27 bini Türkiye'ye geri döndü
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Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 27 bini Türkiye’ye döndü.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Türkiye’ye dönenlerin sayısı bu sabah 27 bini buldu. Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına alınıyor. Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin polis ile gümrük görevlileri tarafından yanlarında getirdikleri eşyalar didik didik arandıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Son işlemlerin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

Suriyelilerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.
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