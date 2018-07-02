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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27

Bayram Malkan’dan gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks branşı sporcusu Bayram Malkan, İspanya’nın Tarragona şehrinde yapılan ‘18. Akdeniz Oyunları’nda kazandığı 2.’lik ile gümüş madalyanın sahibi oldu.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü...

Bayram Malkan'dan gümüş madalya
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks branşı sporcusu Bayram Malkan, İspanya’nın Tarragona şehrinde yapılan ‘18. Akdeniz Oyunları’nda kazandığı 2.’lik ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları milli formayla başarılar kazanmaya devam ediyor. İspanya’nın Tarragona şehrinde yapılan ‘18. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden genç boksör Bayram Malkan, 81 kg’da gümüş madalya kazandı.

İlk 16 turunda Arnavut rakibi Bekim Vjerdha’yı 5-0, çeyrek finalde de İtalyan Valentino Manfredoni’yi 5-0 ile geçen Malkan, yarı finalde ise Cezayirli rakibi Mohamed Houmri’yi 4-1’lik skorla geçip finale yükseldi. Çekişmeli anlara sahne olan final maçında Mısırlı rakibi Abdelrahman Abdelgawwad’a 3-2 mağlup olan Büyükşehirli sporcu turnuvayı gümüş madalya ile noktaladı.
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