Bayramda ülkesine giden 52 bin 114 Suriyeli’den 46 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçiren için giden 52 bin 114 Suriyeli’den 46 bini Türkiye’ye dönüş yaptı.18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin...

Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçiren için giden 52 bin 114 Suriyeli’den 46 bini Türkiye’ye dönüş yaptı.

18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ederken, bu sabah itibariyle 46 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü.

31 Temmuz’a kadar 6 bin Suriyelinin dönmesi beklenirken,a şırı sıcaklara rağmen Suriyeliler sınır kapısındaki işlemlerinin ardından Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.

Suriye’nin çeşitli kentlerine bayram için giden Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Buradaki işlemlerinin ardından çantaları arandıktan sonra Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor.

Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.