Bayrampaşa’da Şemsudin Kuçeviç anıldı

Bayrampaşa Belediyesi 40 gün önce yaşımını yitiren Boşnak Lider Şemsudin Kuçeviç için anma töreni düzenledi. Anma porgramına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu “Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa’nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak tarihi misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi 40 gün önce yaşımını yitiren Boşnak Lider Şemsudin Kuçeviç için anma töreni düzenledi. Anma porgramına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu “Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa’nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak tarihi misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sırbistan’ın Sancak bölgesindeki Tutin kentinin belediye başkanlığını yapmış ve 11 Ekim’de trafik kazasında hayatını kaybeden Şemsudin Kuçeviç’i anma programı düzenlendi. Programa Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Boşnak Milli Millet Meclisi Başkanı Süleyman Ugıjanin, Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rasim Lajiç, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar,Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Şemsudin Kuçeviç’in ailesi ve çok sayıda boşnak vatandaş katıldı.Kur’anı kerim tilavetiyle başlayan program,Şemsudin Kuçeviç’in hayatından kesitlerin sunulduğu kısa film gösterimiyle devam etti. Ardından Gülistan isimli Boşnak ses grubunun seslendirdiği ilahiler sonrası protokol konuşmalarına geçildi.

Anma programında konuşan Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Merhum Şemsudin Bey, erken kaybettiğimiz bir dostumuz olarak sıcak ve samimi hatıralarıyla inşallah hep dualarımızda yer alacaktır.Şemsudin Bey, 6 dönem gibi uzun bir süre Tutin Belediye Başkanlığı görevini de sürdürerek Sancak’ın efsane devlet ve millet adamlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bizim inancımızda, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde ifadesini bulan şekliyle, ’İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir’. 58 yıllık hayatının önemli bir kısmını, başta Tutin halkına ve Sancak Müslümanlarının hizmetine adayan, Sancak Müslümanlarının yetiştirdiği önemli devlet adamı ve siyasetçilerinden biri olarak Şemsudin Bey, Peygamber Efendimizin bu müjdesine inşallah nail olacaktır." dedi.

“İmzalanan anlaşmalar sancaktaki kardeşleirmizin ekonomik refahını sağlamaya yönelik”

Hakan Çavuşoğlu, Sırbistan’ın sancak bölgesinde yaşayan Müslümanların, ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğüne değinerek, “Bugün Sancak’ta Müslüman nüfusun sayısının 500 binden fazla olduğu tahmin ediliyor olsa da ülkemizde tarihin çeşitli dönemlerinde Sancak’tan göç etmiş 2 milyona yakın Sancaklı kardeşimiz, vatandaşımız yaşamaktadır. Sancak Bölgesinin sınırlarının bir bölümü Karadağ’da olsa da en önemli bölümü Sırbistan’dadır. Sırbistan’daki refah ve istikrarın, tüm bölgenin refah ve istikrarına vesile olacağı tarihsel bir gerçekliktir. Sancaklı kardeşlerimiz, Avrupa’nın ortasında ve güneydoğusunda kendi dinleri ve kültürleriyle, barışın ve istikrarın sembolü olarak görülmelidir. Cumhurbaşkanımızın son seyahatlerinde Sırbistan Cumhuriyetiyle imzalanan anlaşmaların önemli bir kısmı Sancak’taki kardeşlerimizin ekonomik refahlarını sağlamaya yöneliktir. Sancak’ın Peşter Yaylası’ndan 5 bin ton et ithal etmek üzere imzalanan anlaşma, hiç şüphesiz Sancak’ın ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa’nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir”



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Sancak Bölgesi Boşnak Siyaseti’nin Sırbistan’daki Boşnakların kendi dini ve kültürel değerlerini korumada önemli bir rol oynadığını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz ve hükümetlerimiz Avrupa’daki Müslüman azınlıkların bulunduğu ülkelerde, asimilasyona uğramamaları konusunda ciddi hassasiyet göstermektedir. Ancak bunun tersine, bulundukları ülkeler ile tam bir entegrasyon içinde bulunarak, o ülkelerin refah ve istikrarına katkı veren bir kültürel zenginlik olmaları konusunda her türlü desteği vermektedir. Sancaklı kardeşlerimiz de çalışkanlıklarıyla, zengin kültürleri ve dini hassasiyetleriyle Sırbistan’da ve hatta Karadağ’da ülkelerinin refah ve barışının anahtarı haline gelmişlerdir. İnşallah ülkemizin ve hükümetimizin de destekleriyle Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa’nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak tarihi misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.