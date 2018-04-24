GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 18:09

BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ünal ve Şentop ile seçim ittifakını görüşecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "16 Nisan’da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran’da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ünal ve Şentop ile seçim ittifakını görüşecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "16 Nisan’da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran’da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz" dedi.

Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mustafa Şentop ile seçim ittifakını görüşecek. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici parti binasının önünde yaptığı basın açıklamasında ’’BBP olarak 16 Nisan’da sistem değişikliğine evet dedik. Bu evetlerin çıkması noktasında da sahada da günümüzün yettiği kadar çalıştık. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle birlikte inşallah Türkiye tamamen yeni sistemle yönetilmeye başlayacak. AKP ile MHP arasında bir cumhuriyet ittifakı başladığında bunu çok doğru bulduğumuzu ve desteklediğimizi net bir şekilde ifade ettik. Daha sonraki süreçte de bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı belirttik. BBP’nin duruşu nettir. Bugün AKP’den arkadaşlarımız bizi ziyaret edecek. Onları dinleyeceğiz ve biz de onlara bu ittifakla ilgili görüşlerimizi ifade edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanımız ile bir araya geleceğiz.” dedi.

AK Parti heyetiyle neleri görüşeceği sorusunu yanıtlayan Destici, ’’İttifaklar yasal hale getirildi. İttifak yapacak partiler arasında bir mutabakata bağlanması gerekiyor. Biz de bugün ve bundan sonraki süreçte bunları konuşacağız. BBP’nin duruşu nettir. 16 Nisan’da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran’da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destici, 23 Nisan özel oturumunda çok rahatsız olduğunu kaydederek, hiç kimsenin tasvip etmeyeceği davranışların olduğunu dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku