Bebe Çocuk Konfeksiyonu’nun yeni ihracat hamlesi Sırbistan’a

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bebe çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik yürütülen iki ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesi kapsamında 100’ü aşkın Bursalı firma temsilcisi Sırbistan’ta yeni işbirliklerinin yollarını aradı. 52 firmanın stant açtığı ve gün boyunca devam eden B2B etkinlikte Sırbistan’ın yanı sıra Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova’dan gelen 500’ü aşkın iş insanı Bursalı firmaların ürünlerini yakından inceledi.

Üyelerinin ihracatını ve rekabetçiliğini geliştirmeye yönelik birbirinden önemli çalışmalar gerçekleştiren BTSO, Balkan ülkelerinden alıcıları Bursalı firmalarla buluşturdu. Bebe çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik hayata geçirilen iki ayrı Ur-Ge projesi kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen B2B etkinliğine katılan 52 firma, yeni moda ürünlerini yabancı alıcıların beğenisine sundu. Gün boyunca devam eden etkinliğe katılan yabancı alıcılar, fiyat ve kalitelerinden memnun kaldıkları ürünleri yakından inceleyerek yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Mustafa Gürses, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ve Belgrad Ticaret Müşaviri Gülçinay Mumcu etkinlikte stant açan Bursalı firmaları ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş gerçekleştirilen etkinlikte Sırbistan ve çevre ülkelerden 500’ü aşkın yabancı alıcıyı Ur-Ge firmaları ile buluşturduklarını söyledi. Düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonunun bugüne kadar gerçekleştirilmiş en başarılı çalışmalardan birisi olduğunun altını çizen İsmail Kuş, “İnşallah bu özel organizasyonun firmalarımıza, sektörümüze ve Bursa’mızın tanıtımına ciddi katkısı olacaktır” dedi.

Ur-Ge projelerinin Ekonomi Bakanlığı’nın önemli destekleriyle yapıldığını hatırlatan İsmail Kuş, Bakanlığın İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ile birlikte Ur-Ge bünyesindeki firmaları tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, “Bizim için firmalarımızın geri dönüşleri oldukça önemli. Firmalarımızın yüzde 100 memnuniyeti var. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu etkinliğimize katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Ur-Ge projelerinin firmaların ihracatını artırmaya yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en etkili çalışma olduğunu ifade etti. Sırbistan’ın yanı sıra çevre ülkelerden gelen alım heyetleri ile organizasyonun daha da zenginleştiğini dile getiren Bayizit, “Sırbistan, komşu ülkelerle birlikte ele alındığında büyük bir alım potansiyeline sahip. Hem katılımcı firmalarımızla hem de dışarıdan gelen alıcı gruplarıyla görüşme fırsatı buldum. Herkesin etkinlikten memnun olduğunu gördüm. Alıcılar Türk ürünlerinin kalitesinin ve fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirttiler. Rekabetçi yapımızla birlikte inşallah yakın zamanda bu temaslarımızı ihracata da çevirmiş oluruz” dedi.

Firmaların Ur-Ge ile yakalamış olduğu başarıyı tasarımda atacakları adımlarla taçlandıracaklarına olan inancını dile getiren Kılıçkaya, firmaların uzun vadede ayakta kalması ve rekabette ön plana çıkmaları için tasarıma yapılan yatırımın da artırılması gerektiğini söyledi. Bakanlık olarak tasarım ve ürün geliştirme desteğini firmaların kullanımına sunduklarını hatırlatan Kılıçkaya, şunları kaydetti: “Sektörümüzün ihtiyaçlarına çözüm getirebilecek bu destek ile tasarımcı istihdamı, tasarım departmanının kurulması ve tasarımcıların yurt dışı fuar ziyaretleri olmak üzere 1.5 milyon dolarlık desteği firmalarımızın kullanımına sunduk. Firmalarımız bu destekten 5 yıl boyunca yararlanabiliyorlar. Bebe çocuk konfeksiyonu için de oldukça önem arz eden tasarım konusunda sunmuş olduğumuz bu destekten firmalarımızın en üst düzeyde faydalanmalarını temenni ediyorum.”