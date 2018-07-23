Bedelli askerlik için ineğini satıyor

Kırklareli’nde bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bir kişi ineğini satılığa çıkarttı.

Bedelli askerlik yasasının gündeme gelmesiyle birlikte, bedelli yapmak isteyen ve para arayışlarına giren gençler, çeşitli yollara başvurmaya başladı. Kimi genç sahibinden.com’da, arabasını, motosikletlerini, cep telefonlarını, kişisel eşyalarını satılığa çıkartırken Kırklareli’nde yaşayan bir kişi ise ineğini satılığa çıkarttı.

İneğini siteye koyan ve 7 bin 500 bin TL fiyat belirten genç, “bedelli askerlik için satılıktır” notuyla ineği fotoğraflarıyla birlikte siteye koydu.