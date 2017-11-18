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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:15

Bekir Çeker, Cep Herkülü için taziye mesajı yayınladı

AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı yayınladı.Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede...

Bekir Çeker, Cep Herkülü için taziye mesajı yayınladı
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AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir taziye mesajı yayınlayan Bekir Çeker, “Bugün spor dünyasının en acı günü. Cep Herkülü lakaplı, Olimpiyat Şampiyonu eski milli sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu’nun vefat haberi hepimizi çok derinden etkilemiştir. Başarıları saymakla bitmeyen şampiyonumuza Allah’tan rahmet, ailesinin, sevenlerinin, milletimizin ve tüm spor camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun Şampiyon” ifadelerini kullandı.

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