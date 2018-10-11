Belçika göçmenleri sınır dışı etmeye devam ediyor

Belçika’da yasadışı bulunan dört çocuklu göçmen Sırp aile sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz Ağustos’tan beri sınır dışı edilmek üzere kapalı geri gönderilme merkezine hapsedilen 4 çocuklu Sırp ailesi sonunda sınır dışı edildi. Belçika’nın Steenokkerzeel şehrinde bulunan 127bis adlı “kapalı geri gönderilme merkezinde” 4 çocuklu Sırp asıllı aile kendi ülkelerine geri gönderilmek üzere geçtiğimiz Ağustos’tan beri tutuluyordu.

Bakan Francken: “Sırp aile kendi rızalarıyla döndü”

Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, “Nihayet 4 çocuklu Sırp aile kendi gönlü ve rızalarıyla Steenokkerzeel şehrinde bulunan 127bis adlı kapalı geri gönderilme merkezinde ayrıldılar” dedi. Bakan Francken, “Çok tartışmalara neden olan 4 çocuklu Sırp ailesi kendi gönlü ve rızalarıyla Sırbistan’ı Brüksel uçakla geriye döndüler” iddiasında bulundu. Ancak Sırp aile oturum izni için gerekli tüm prosedürlere başvurmuş ve olumsuz yanıt almıştı. Bu sebeple 2013 yılından beri Belçika’da yasadışı ikamet ediyorlardı. Geçmişte de geri gönderilme emri almış olan aile, “açık geri gönderilme evine” yerleştirilmiş, fakat aile oradan kaçmıştı. Yetkililer, tekrar kaçmalarını engellemek için anne ve çocukları kapalı geri gönderilme merkezinde “aile koğuşuna” kapatılmışlardı.

“Bakan Francken yalan söylüyor”

Mülteci ve Göç Bakan Theo Francken, Sırp aile kendi isteğiyle geriye döndü iddiasını Çocuk Hakları Komiseri Bernard De Vos yalandı. Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Sırp ailesinin kendi istekleri doğrultusunda Sırbistan’ı gönderildiğini iddia etse de Fransızca konuşan çocuk hakları komiseri Bernard De Vos, Sırp ailesi “anavatanlarına zorla ve şiddet kullanarak geriye gönderildiğini” söyledi. Bernard De Vos, “4 Çocuklu 25 yaşındaki Sırp anne 15 yalından beri bulunuyordu. Bütün çocukları Felemenkçe konuşuyor ve Sırpça bilmiyorlar. Bir anne ve dört çocuğu olan Sırp ailesi, Steenokkerzeel’in kapalı merkezinin çokça tartışılan aile birimlerinde kilitlenen ilk aile oldu. İnsan hakları hiçe sayılarak geriye gönderilmesine karşılık Bakanı Theo Francken’ın iddia ettiği gibi Sırp aile kendi rızaları çerçevesinde değil zorla Sırbistan’a gönderildi. Bakan Francken hiçbir zamanı doğruyu söylediğini görmek mümkün değil. Yine gizli kapıların ardında Sırp aile uçakla Sırbistan’ı geriye gönderildi ve bununla gurur duyan bir bakan var” diye konuştu.

Bu arada, Azerbaycanlı bir ailenin de sınır dışı edileceği açıklandı.