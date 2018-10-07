Belçika’da yabancıların mal varlıklarının araştırılması tartışması

ANVERS (İHA) – Belçika’da yoksulluk maaşı alan yabancıların, yurt dışındaki mal varlıklarının özel bir şirket tarafından araştırılması tartışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Anvers Belediyesi Sosyal Yardım Kurumu OCMW (CPAS), yoksulluk maaşı alan yabancıların, yurt dışındaki mal varlıklarının araştırılması için Hollanda’dan Soza Xpert isimli özel bir şirket ile anlaşmayı varmıştı. Araştırmalar sonucunda, OCMW Türkiye’de ev sahibi olduğu ortaya çıkan bir ailenin sosyal konut anlaşmasının sosyal konut idaresi tarafından tek taraflı olarak sona erdirildi. Uzun süredir uygun kirayla sosyal konutta kalan Türk kökenli ailenin 7 yıl boyunca yararlandığı sosyal kira indirimi tutarı olan 48 bin Euro kira farkını geri ödemesi istendi. 2000 yılından bu yana Anvers’te sosyal konutlarda kalan bahsi geçen ailenin 7 yıl önce Türkiye’de arsalı bir ev satın aldığı ortaya çıktı.

Anvers Sosyal Yardım Kurumu Başkanı N-VA’lı Fons Duchateau, VRT’ye yaptığı açıklamada, “48 bin Euro’yu tamamen geri alacağız. Dayanışmayı kötüye kullananlar sonuçlarına katlanmak zorunda” dedi.

Faslılar, Türkler, Polonyalılar, İspanyollar, Hollandalılar ve Surinamlıların mercek altına yatırıldığını söyleyen Duchateau, “Belçika’da ya da yurt dışında nerede olursa olsun, mal varlığı bizim için mal varlığıdır” şeklinde konuştu. Duchateau, “Bir Faslının Fas’ta 14 evinin diğerinin ise 4 evinin ortaya çıktığını” ifade etti.

“OCMW kural dışında hareket etti”

Tarım ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Denis Ducarme de, Anvers OCMW kurumunun sosyal yardım alanların ve sosyal konutta kiracı olanların yurtdışında mal varlıkları olup olmadığına dair araştırma yaptırmasına kanunen hakkı olmadığını savundu. Ducarme, “Federal hükümetim Anvers OCMW kurumun Türkiye’deki malvarlıkları Soza Xpert şirketi tarafından araştırılması yönünde anlaşma yapmasının hiçbir hükmü yok. Anvers OCMW kurumunu geçtiğimiz hafta sosyal konutta kiracı olan bir Türk ailesinin sosyal konut kira sözleşmesinin sosyal konut idaresi tarafından tek taraflı olarak sona erdirmesinin hiç hakkı yoktu. Bunu Anvers OCMW kurumuna bildirdik. Kanunen yurtdışında yabancıların mal varlığı olup olmadığının araştırılması kanunen mümkün değil. Üstelik OCMW kurumun elde ettiği bilge ve belgeler gizli kalmalıdır” dedi.

OCMW kurumun aldığı kararın yasalar çerçevesinde uygun olmadığına dair Tarım ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Denis Ducarme’nin görüş belirtmesinin ardından, “Türk ailenin akıbeti ne olacak” sorusu gündeme geldi. Anvers OCMW kurumunun yabancı kökenlilerin ve yabancıların yurt dışında mal varlığına sahip olup olmadıkları konusunda geri adım atıp atmayacağı ise merak konusu olmakta.