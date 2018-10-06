Ankara’da belediye ekiplerinin çalışması sırasında patlayan şebeke borusu nedeniyle su metrelerce havaya yükseldi.Olay, Mamak ilçesindeki Mamak Caddesinde meydana geldi. Belediye ekiplerince, cadde üzerinde yapılan kazı çalışmaları esnasında şebeke borusu patladı. Borunun patlaması ile birlikte fışkıran su metrelerce havaya yükseldi. Şebekeye giden suyu kesen belediye ekiplerinin patlayan boruyu onarma çalışmaları devam ediyor.
Belediye çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce havaya fışkırdı
Ankara’da belediye ekiplerinin çalışması sırasında patlayan şebeke borusu nedeniyle su metrelerce havaya yükseldi.