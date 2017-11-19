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19 Kasım 2017 Pazar 16:24

Belediye personeline ilk yardım eğitimi

Çerkezköy Belediyesi personeline iş kazalarında erken ve bilinçli müdahalenin yapılabilmesi amacıyla “İlk Yardım Eğitimi” verildi.MED Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Eğitmeni İhsan Yüksel Karaaslan tarafından Çerkezköy...

Belediye personeline ilk yardım eğitimi
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Çerkezköy Belediyesi personeline iş kazalarında erken ve bilinçli müdahalenin yapılabilmesi amacıyla “İlk Yardım Eğitimi” verildi.

MED Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Eğitmeni İhsan Yüksel Karaaslan tarafından Çerkezköy Belediyesi Eğitim Salonu’nda verilen eğitimde belediye personeline temel ilk yardım eğitimi kapsamında genel ilk yardım bilgileri verildi. Belediye personeline ayrıca hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım teknikleri, yaralanmalarda ilk yardım teknikleri, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım teknikleri, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri, bilinç bozukluklarında ve zehirlenmelerde ilk yardım teknikleri, hayvan ısırmalarında ilk yardım teknikleri, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım teknikleri, boğulmalarda ilk yardım teknikleri ve hasta, yaralı taşıma teknikleri konularında bilgiler verildi.

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele ilk yardım eğitimlerinin verilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, “İlk Yardım Eğitimi Belediyemiz Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. İlk yardım konusundaki hassasiyetin toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bilgili olarak ilk yardım uygulaması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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