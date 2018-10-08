Belediye personeline “verimlilik” semineri

Bursa’nın Gemlik Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor.

Belediye çalışanlarına “verimlilik” konusunda seminer verildi. Gazeteci Sabri Balaman ile Sosyolog İsmail Öz’ün konuşmacı olarak katıldığıeğitim semineri öncesi Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, personelini öğlen yemeğinde ağırladı. Refik Yılmaz, 90 aydır görevde olduklarını hatırlatarak, “Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz fedakârca çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz projelerle, milletin duasını almak için gece gündüz demeden çalışarak çok sayıda eseri halkımızın hizmetine sunduk. Okullar, spor tesisleri, parklar, halı sahalar, camiler, meydanlar, sahil düzenlemeleri gibi yüzlerce eseri Gemlik’e kazandırdık. Maksadımız, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış, bu güzel coğrafyada, bu şerefli millete en güzel hizmetleri ulaştırmaktır” dedi.

Başkan Yardımcıları Ahmet Avcı, Kadir Erol ve Vedat Büyükgölcigezli’nin de hazır bulunduğu seminere, birim müdürleri ve belediye çalışanları ilgi gösterdi. Personele daha geniş bir vizyon kazandırmak ve verimliliği artırmak maksadıyla düzenlenen eğitimde, Sabri Balaman ve İsmail Öz, yaşanmış hikâyelerden de örnekler vererek, hizmetlerin verimli şekilde yerine getirilmesini ele aldı.