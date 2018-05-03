Belediye şehrin göbeğine bir kamyon çöp döktü

İnegöl Belediyesi tarafından ilginç bir projeye imza atıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en yoğun caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerine bir kamyon çöp döküldü. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban ve meclis üyeleri,...

İnegöl Belediyesi tarafından ilginç bir projeye imza atıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en yoğun caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerine bir kamyon çöp döküldü. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban ve meclis üyeleri, çöplerin yanından geçen vatandaşların tepkilerini gözlemledi.

Temizliğe dikkat çekmek maksadıyla yapılan proje ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün farklı bir çalışmanın altına imza atıyoruz. Böyle bir çalışma başka şehirlerde oldu mu bilmiyorum, ama şehrimizde olmadığını biliyoruz. Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Arkamızda gördüğünüz bu çöp yığınını vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde izleyip sorguluyor. Bugün burada kontrollü bir çalışma başlattık aslında. Sık sık temiz ve marka şehir İnegöl diyoruz. Ama bunun fiilen de gerçekleşmesini istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. İnegöl’ümüz gerçekten güzel insanların yaşadığı bir şehir. Bunu hemen hemen her konuşmamızda ifade ediyoruz. Güzellikler şehri, hoşgörü şehri, huzur şehri diye ifade ediyorum. Aynı zamanda bu şehir temiz olmak zorunda. Başka çaremiz yok. Temizlik imandandır. Müslüman çevresini kirletmez, temiz tutar” dedi.

Taban, "Bu çalışmaları çevre komisyonumuzla beraber 1 yılı aşkın süredir yapıyoruz. Bugün burada dökülen çöpleri şehrin belirli noktalarında her gün ufak öbekler halinde görüyoruz, ama bunları bir araya öbekleyerek niçin bu çöplerin atıldığını insanların sorgulamasını istedik. İnegöl Belediyesi olarak bugüne kadar hep temizleme hususu üzerinde durduk. Ama çevre komisyonumuzla yaptığımız çalışmalar neticesinde asl olanın temizlemekten önce kirletmemek olduğunu gördük. Bundan sonraki çalışmalarımızı kirletmemek üzerine hazırlayacağız. Bunlar sadece broşür dağıtmaktan, seminer, konferans yapmaktan ibaret olmayacak. Kurallara uymayanlara kanunlar çerçevesinde cezalar kesilmesi hususunda hemfikirdeyiz. Tabii önceliğimiz insanları cezalandırmak asla değil. Kaidelere uymayanlar varsa bunlara da muhakkak suretler karşılığını vermek gerekir” diye konuştu.