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07 Ekim 2018 Pazar 09:15

Bem-Bir-Sen heyetinden Akgül’e anlamlı ziyaret

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç başkanlığındaki heyet, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret ederek, Akgül’e memurların sosyal sorunlarına olan yaklaşımı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Bem-Bir-Sen heyetinden Akgül'e anlamlı ziyaret
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Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç başkanlığındaki heyet, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret ederek, Akgül’e memurların sosyal sorunlarına olan yaklaşımı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindeki heyet, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti. Memuruyla işçisiyle daha güzel bir Mamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Akgül, "Belediye personelimiz ile birlikte takım olarak koordineli bir şekilde 6 yüz 50 bin nüfuslu ilçemizde daha iyisi için gece gündüz özveriyle çalışıyoruz ve hem memurlarımızın hemde işçilerimizin alnının teri kurumadan haklarını teslim ediyoruz” dedi.

"Sendika olarak teşekkür ediyoruz"

Güncel ve sendikal konuların konuşulduğu ziyarette Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ise "Memurlarımızın sorunlarına yaklaşımı ve sosyal haklarının yerine getirilmesi konusunda örnek oldukları için Başkan Akgül’e sendika olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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