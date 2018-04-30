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30 Nisan 2018 Pazartesi 23:31

Berat Kandili’nde vatandaşlar Mevlana’ya akın etti

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili gecesinde Konya’da vatandaşlar Mevlana Müzesi’ne akın etti.

Berat Kandili'nde vatandaşlar Mevlana'ya akın etti
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Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili gecesinde Konya’da vatandaşlar Mevlana Müzesi’ne akın etti.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili’nde Konyalılar, Mevlana Müzesi’ne akın etti. Yatsı namazını kılıp Hz. Mevlana’yı ziyaret eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzede kaldı. Vatandaşlar, İslam aleminin Berat Kandili’ni kutlayarak, “Rabbim bu günlere herkesin tekrar kavuşmasını nasip etsin, herkese sağlık sıhhat versin, bizleri de vatansız ve bayraksız bırakmasın” diye dua ettiklerini söyledi.
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