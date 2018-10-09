Berlin Işık Festivali görenleri etkiliyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Işık Festivali, görenleri etkiliyor.

Almanya’nın başkenti Berlin, yine önemli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Geleneksel olarak 14 senedir her yıl düzenlenen Berlin Işık Festivali çerçevesinde, şehirde 60 kamu binası, kütüphaneler, katedraller, müzeler, üniversiteler ve tarihi yapılar ışıklandırıldı. Şehrin merkezindeki önemli yapıların dış yüzeyleri, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde, sanatsal tasarımlarla renklendi. Uluslararası kreatif sanatçıların, en modern teknikleri kullanarak hazırladığı görsel illüstrasyonlar, on binlerce Berlinliyi ve turisti gece sokağa döküyor.

Dünyanın en büyük ışık festivali olarak bilinen “Festival of Lights” için, yapılara otobüs turları ve kanalda tekne turları düzenleniyor.

Kökeni eskilere dayanan festivalin ilginç bir hikayesi de var. 17. yüzyılda Fransa’nın Lyon kenti sakinleri, ortalığı kasıp kavuran veba salgınından kurtulmaları halinde mum yakma adağında bulunmuştu. Salgından kurtulunca da kapılarının önüne birer mum yakıp koymuşlar ve daha sonra bu ritüel festivale dönüşmüş. O günden zamanımıza kadar ışık festivali olarak her yıl ışık festivali düzenleniyor. Işık festivali Lyon ve Berlin’den başka Amsterdam, Moskova, Gent, Cenevre gibi bazı farklı Avrupa kentlerinde de kutlanıyor.

Bu sene Berlin’de ışıklandırılan önemli yapılar arasında Televizyon Kulesi, Tarihi Brandenburg Kapısı, Humbolt Üniversitesi kampüs binaları, ABD Büyükelçilik binası, Berlin Katedrali ve Sağlık Bakanlığı gibi objeler yer alıyor.

Berlin Belediye Başkanı Michael Müler’in himayesinde gerçekleştirilen görsel şölen, 14 Ekim tarihine kadar her akşam saat 19.00’da başlayıp, gece yarısı 24.00’e kadar devam edecek.