Berlin’de ırkçılık karşıtı protesto

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir sivil toplum kuruluşu tarafından ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteri için binlerce kişi sokağa döküldü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Unteilbar isimli bir sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından ırkçılık ve dışlanma karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. “Dışlamaya Hayır, Dayanışmaya Evet - Açık ve Özgür Bir Toplum İstiyoruz” sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Irkçılığın ve dışlanmanın kesinlikle reddedildiğinin belirtildiği protesto gösterisinde, STK tarafından binlerce imza toplandı.

Protesto için hazırlanan bildiride ise, “Özgür, çeşitliliğe dayanan ve dayanışmacı bir toplum için bir araya gelen geniş bir birliğiz. Günümüzde insan haklarına, din özgürlüğüne ve hukuk devletine yapılan saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz. İnsanların dışlanmasının ve insan onurunun ayaklar altına alınmasının toplumca kabul görmesine izin vermeyeceğiz. Hep birlikte ayrımcılığa, yoksullaşmaya, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, hakların gasp edilmesine ve milliyetçiliğe karşı duracağız” ifadeleri yer aldı.

Bildiride ayrıca Avrupa’da yükselen ırkçılık eleştirilerek, “İnsan hakları ve sosyal adaletin olduğu bir Avrupa için, sınırların kapatılmasına ve ırkçılığa karşı dayanışmak ve sosyal bir birliktelik için, Avrupa‘nın yalnızlaştırılmasına karşı, koruma ve iltica hakkı için, bağımsız ve çeşitlilik sahibi bir toplum için, dayanışmanın sınırı yok” denildi.

Alexanderplatz Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Zafer Anıtı’na kadar devam etti. Havanın da mevsim normallerinin üzerinde güneşli ve sıcak olması nedeniyle yürüyüşe katılım çok büyük oldu. Her renkten, her yaş grubundan, her milletten binlerce Berlinli, şehirlerinde ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduklarını hep birlikte bir kez daha yüksek sesle duyurdular.

Ayrımcılık karşıtı yürüyüşe, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanı sıra, siyasiler ve sendikalar da destek verdi. 40 bin göstericinin beklendiği yürüyüşe 150 bin civarında kişinin katıldığı tahmin ediliyor.