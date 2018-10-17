Beyaz Baston Günü’nde anlamlı yarışma

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, Dünya Beyaz Baston Günü’nde düzenlenen Bocce Şampiyonası’nda bir araya geldi.Nilüfer Belediyesi, Dünya Beyaz Baston Günü’ne...

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, Dünya Beyaz Baston Günü’nde düzenlenen Bocce Şampiyonası’nda bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi, Dünya Beyaz Baston Günü’ne dikkat çekmek maksadıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, beyaz bastona dikkat çekmek için Bocce Şampiyonası düzenledi. Ortapedik, görme engelli gibi bütün engel gruplarından fertlerin karma takımlar halinde yer aldığı şampiyonada 6 takım mücadele etti. Keyifli anların yaşandığı müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.