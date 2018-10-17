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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:39

Beykoz’un Tarih Mirasına Öğrencilerden Akademik Bakış

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri ve öğretim üyeleri , “Tarihi Yapı Çözümleme” dersi alan çalışması kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından ilçede ağırlandı. Üniversitenin Mimarlık Bölümü Başkanı...

Beykoz'un Tarih Mirasına Öğrencilerden Akademik Bakış
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Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri ve öğretim üyeleri , “Tarihi Yapı Çözümleme” dersi alan çalışması kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından ilçede ağırlandı. Üniversitenin Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın öncülüğünde 8-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Paşabahçe ve İncirköy mahallelerinde tarihi yapı ve eserler üzerinde çalışan öğrenciler yapıların rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerini hazırlayacak.

Tarihi yapıların projelendirilmesindeki yaklaşımlar ve süreçlerin öğretilmesi, topluma faydalı mimarlar yetiştirilmesinin amaçlandığı çalışmaya üniversiteden 6 öğretim elemanı, 45 öğrenci katıldı.

Paşabahçe Ayios Konstantinos ve Ayia Eleni Kilisesi’nin 6 gün boyunca plan, kesit, görünüş ve detay krokilerini çizen öğrenciler, daha sonra detaylı ölçüleri aldı. Mahmut Bey Köşkü ile Alyüzler Evi’nde ise geleneksel ölçüm teknikleriyle çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca yapı sahipleriyle görüşmeler yapıldı ve bilgiler alındı. Tarihi yapıların ölçüm, fotoğraflama ve belgelemelerinin yapıldığı alan çalışması kapsamında öğrencilerin hazırlayacağı rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri Beykoz Belediyesi’ne sunulacak. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, öğrencilere mesleki deneyim kazandıran projenin konaklama, yemek ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e eğitime verdiği destek için teşekkür etti.

Beykoz’un tarih mirasının nitelikli akademik araştırmalarla yaşayacağını vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, " Eşsiz eserlere ev sahipliği yapan ilçenin kültürel mirasına ilgi gösteren öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Tarih mirasımız nitelikli araştırmalarla yaşayacak” dedi.
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