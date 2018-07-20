Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ilk konserini verdi

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında sahneye çıkan Gençlik Senfoni Orkestrası, müzikseverlere muhteşem bir konser verdi. Kapanışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şefliğinde seslendirdikleri “İzmir Marşı” ile yapan Gençlik Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında sahneye çıkan Gençlik Senfoni Orkestrası, müzikseverlere muhteşem bir konser verdi. Kapanışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şefliğinde seslendirdikleri “İzmir Marşı” ile yapan Gençlik Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Sanat Yönetmenliği’ni Figen Ayhan Karakelle’nin yaptığı 4.Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nde ilk kez sahneye çıktı. Beylikdüzü’nde yaşayan müziğe yetenekli gençlerden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası, dinleyicilere, Şef Hakan Tepeli yönetiminde, Brahms’tan Bach’a, Strauss’tan Vivaldi’ye uzanan geniş bir yelpazede klasik müziğin en güzel örneklerini sundu. Konsere Johannes Brahms’tan Hungarian Dance No.5 ile başlayan Gençlik Senfoni Orkestrası konserin devamında; Dmitri Shostakovich’ten Jazz Suite, Waltz No.2, Gabriel Fauré’den Pavane, Albinoni Adagio C Minör, Johannes Brahms’tan Hungarian Dance No.1, Johann Sebastian Bach’tan Air, Antonio Vivaldi’den Concerto for Guitar RV 93 ve Johann Strauss’tan Radetzky March adlı klasik eserleri başarıyla yorumladı. Gurur ve mutluluk dolu anlara sahne olan konserin sonunda genç müzisyenler, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

İmamoğlu: “Beylikdüzü için gurur dolu bir akşam”

Konseri gurur, umut ve mutlulukla izlediğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kültür İşleri Müdürlüğü’müz bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası’nda eğitim alarak 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlanıp bu gece bize muhteşem bir konser sunan tüm gençlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için, aileleri için, Beylikdüzü için gurur dolu bir akşam. Sanat olmadan, müzik olmadan hayal kuramazsınız. Hayal kurmadan da mucit ve bilim insanı olamazsınız. Bir millet, bilimle sanatla besleniyorsa ortaya bu akşamki gibi inanılmaz gençler ve muhteşem eserler ortaya çıkar. Bu pırıl pırıl gençler Beylikdüzü’nün ve ülkemizin aydınlık yarınları olacaklar” şeklinde konuştu.

Başkan İmamoğlu, konserin sonunda Şef Hakan Tepeli’ye, Baş Kemancı Birsu Çelik’e ve Senfoni Orkestrası’na eğitim veren öğretmenlere çiçek takdim etti. Kapanışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şefliğinde seslendirdikleri “İzmir Marşı” ile yapan Gençlik Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.