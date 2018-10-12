Beylikdüzü’nde bir ilk

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin sanayi kuruluşlarından Asteks firmasının fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünü tamamladığı Murat 124 marka aracı inceleyerek test sürüşü yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi; yeşil, yaratıcı ve akıllı bir kent olmayı amaçladığı 2030 vizyonu hedefleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin sanayi kuruluşlarından Asteks firmasının fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünü tamamladığı, bu anlamda ilçedeki ilk araç olan Murat 124 marka aracı inceledi.

Geleceğin Kenti Olma Yolundaki Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Aynı zamanda araçla test sürüşü de yapan Ekrem İmamoğlu; “Elektrikli ulaşımın ve elektrikli araçların daha şimdiden hayatın önemli bir parçası haline geldiği gerçeğinden hareketle, ‘fosil yakıt kullanan motorlu araçların elektrikli araçlara dönüşümü’ konusunda önümüzdeki birkaç yıl içinde kalifiye personelin yetiştirilebileceği ve araç dönüşüm merkezlerinin olduğu, çevreye duyarlı bir ulaşım sisteminin benimsendiği öncü bir ilçe olma hedefimiz için bugünden çalışmaya başladık.Ayrıca, vizyon 2030 hedeflerimizden biri de Beylikdüzü Belediyesi’nin tüm hizmet araçları filosunu elektrikli araçlar ile güncellemek” şeklinde konuştu.

Aracın seri üretimi için Beylikdüzü Organize Sanayi Sitesi’nde küçük bir makine fabrikası kurduklarını ifade eden Makine Mühendisi Selahattin Budak İmamoğlu ve beraberindeki heyete araç ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Aracın dönüşüm sürecini 10 günlük bir zaman diliminde gerçekleştirdiklerini ve dönüşüm maliyetinin de yaklaşık 10 bin TL olduğunu belirten Budak, “Bu araç Beylikdüzü’nde fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünün tamamlandığı ilk araç. Bu dururum bizim içinde, Beylikdüzü içinde gurur verici bir olay” diye konuştu.