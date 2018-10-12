GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:12

Beylikdüzü’nde bir ilk

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin sanayi kuruluşlarından Asteks firmasının fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünü tamamladığı Murat 124 marka aracı inceleyerek test sürüşü yaptı.

Beylikdüzü'nde bir ilk
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin sanayi kuruluşlarından Asteks firmasının fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünü tamamladığı Murat 124 marka aracı inceleyerek test sürüşü yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi; yeşil, yaratıcı ve akıllı bir kent olmayı amaçladığı 2030 vizyonu hedefleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin sanayi kuruluşlarından Asteks firmasının fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünü tamamladığı, bu anlamda ilçedeki ilk araç olan Murat 124 marka aracı inceledi.

Geleceğin Kenti Olma Yolundaki Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Aynı zamanda araçla test sürüşü de yapan Ekrem İmamoğlu; “Elektrikli ulaşımın ve elektrikli araçların daha şimdiden hayatın önemli bir parçası haline geldiği gerçeğinden hareketle, ‘fosil yakıt kullanan motorlu araçların elektrikli araçlara dönüşümü’ konusunda önümüzdeki birkaç yıl içinde kalifiye personelin yetiştirilebileceği ve araç dönüşüm merkezlerinin olduğu, çevreye duyarlı bir ulaşım sisteminin benimsendiği öncü bir ilçe olma hedefimiz için bugünden çalışmaya başladık.Ayrıca, vizyon 2030 hedeflerimizden biri de Beylikdüzü Belediyesi’nin tüm hizmet araçları filosunu elektrikli araçlar ile güncellemek” şeklinde konuştu.

Aracın seri üretimi için Beylikdüzü Organize Sanayi Sitesi’nde küçük bir makine fabrikası kurduklarını ifade eden Makine Mühendisi Selahattin Budak İmamoğlu ve beraberindeki heyete araç ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Aracın dönüşüm sürecini 10 günlük bir zaman diliminde gerçekleştirdiklerini ve dönüşüm maliyetinin de yaklaşık 10 bin TL olduğunu belirten Budak, “Bu araç Beylikdüzü’nde fosil yakıt kullanan motorlu araçtan, elektrikli araca dönüşümünün tamamlandığı ilk araç. Bu dururum bizim içinde, Beylikdüzü içinde gurur verici bir olay” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku