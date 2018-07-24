Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: '9 bina risk altında'

Beyoğlu Sütlüce’de yıkılan binanın ardından mağdurlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Sevindiğimiz tek şey hiçbir can kaybı olmadı, kimse yaralanmadı. 9 bina risk altında. 3’ü sıkıntılı, diğer 6 binayı gözlemliyoruz. Toplam 29 aileyi otele yerleştirdik" dedi.

Beyoğlu Sütlüce’de sabah saatlerinde çöken 4 katlı binanın ardından mağdurları ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yetkililerle birlikte diğer riskli binaların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Başkan Demircan, mağdur 29 ailenin çevrede bulunan otellere yerleştirildiğini söyledi. Yıkılan binanın çevresinde bulunan 9 binanın risk altında olduğunu belirten Demircan, "Hepimize geçmiş olsun. Sevindiğimiz tek şey hiçbir can kaybı olmadı, kimse yaralanmadı. Bu işi bu anlamda geçirmiş olduk. Hepimizin gözünün önünde cereyan eden hadisenin teknik raporları çıktıkça tam sebebini izah etmiş olacağız. Toplam 9 binayı tehdit altında gördük. Malum birisi çöktü, 7 tane bağımsız vardı. 7 tane bağımsız binada mal sahipleri, kiracılar olmak üzere çevredeki otellere yerleştirdik. Peşinden hemen 2 bina daha sıkıntı içindeydi. Orada da 22 tane ailemiz o binalarda, onları da konaklatıyoruz. Toplam 29 aileyi otele yerleştirdik. Teknik raporlara göre diğer ailelerin durumunu belirleyeceğiz. Onun dışında 6 binamız var, tedbir amaçlı binaları boşaltmıştık. Hem bakanlığımız, hem büyükşehirimiz hem belediyemiz olarak sahadaydık işin başladığı andan itibaren. Sevindiğimiz tek nokta kimsenin canına bir şey gelmedi, gelen mala geldi. 9 bina risk altında. 3’ü sıkıntılı, diğer 6 binayı gözlemliyoruz. Ortaya konan teknik çalışmalar neticesinde her şey ortaya çıkar ve sizinle bölüşürüz" dedi.