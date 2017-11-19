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19 Kasım 2017 Pazar 11:02

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan:"Eğitimin kalitesini yükseltmenin gayreti içerisindeyiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İhsan Şerif İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Hedefimiz belli. Çocuklarımıza verilen eğitimin kalitesini yükseltmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan:'Eğitimin kalitesini yükseltmenin gayreti içerisindeyiz'
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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İhsan Şerif İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Hedefimiz belli. Çocuklarımıza verilen eğitimin kalitesini yükseltmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği “Okulda Buluşalım” projesi ile 13 yıldır ilçedeki okullara destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında son olarak İhsan Şerif İlkokulu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerin taleplerini dinleyerek onları sinemaya götürme sözü verdi. Daha sonra okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Başkan Demircan, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi için talep ve önerileri dinledi.

Sosyal hayata ilişkin imkanlarımız çoğaldı

Başkan Demircan ayrıca, "Beyoğlu’nda yaptığımız çalışmalarla yapı stokumuz iyileşti, çevremiz iyileşti. Sosyal hayata ilişkin imkanlarımız çoğaldı. 15 tane Semt Konağı yaptık. Bu konaklarımızın içerisinde; muhtarlık, anaokulu, sağlık ocağı, eğitim kursları, çocuklar için takviye kurslar, kadınlar için spor kursları vs. var. Bunların hiçbiri belediyenin görevi olmamasına rağmen biz bunları yaptık” diye konuştu.

Semt Konaklarının birer eğitim merkezi olduğunu da ifade eden Başkan Demircan, “Beyoğlu’nda anaokuluna giden bin 400 çocuk var. Bunların 700’ü belediyemizin Semt Konaklarındaki anaokullarında eğitim görüyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Hedefimiz belli. Çocuklarımıza verilen eğitimin kalitesini yükseltmenin gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

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