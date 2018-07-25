Beyoğlu Belediyesinden yıkılan bina açıklaması

Beyoğlu Belediyesi tarafından Sütlüce’de şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasıyla yıkılan binanın ardından yapılan açıklamada 7 binanın tedbiren boşaltıldığı ve evlerinden tahliye edilen vatandaşların belediye tarafından misafir edildiği aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Sütlüce’de şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasıyla yıkılan binanın ardından yapılan açıklamada 7 binanın tedbiren boşaltıldığı ve evlerinden tahliye edilen vatandaşların belediye tarafından misafir edildiği aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Sütlüce’de aşırı yağmur sonrası meydana gelen toprak kaymasıyla yıkılan binanın ardından yapılan çalışmalara ilişkin Beyoğlu Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada , “24 Temmuz 2018 Pazartesi günü meydana gelen şiddetli yağış sonucu toprak kayması nedeniyle yıkılan Sütlüce Mahallesi 2755 ada 1 parseldeki yapı ile çevresindeki mevcut 7 bina tedbiren boşaltılarak olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçilmiştir. Boşaltılan binalardaki vatandaşlarımız Beyoğlu Belediyemiz tarafından misafir edilmektedir. Tahliye edilen bina sakinleri için çözüm üretmek amacıyla başlayan çalışmalar devam etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgi uyarınca aralıklı olarak şiddetli yağışlar beklendiği, toprak kaymasının yaşandığı alanda kontrol dışında herhangi bir işlem yapılamamakta olup, temel ve zemin mekaniği konusunda uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturulmaktadır” denildi.

Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumların mühendislik çalışmalarıyla, olayın nedeni ve çözümü üzerinde birlikte çalıştığı vurgulanan açıklamada “Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için Belediyemiz ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla olay esnasında meydana gelen çukur yol seviyesine kadar doldurulacaktır. Devam eden detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından tedbir amaçlı boşaltılan binaların emniyet durumu hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Başta afete maruz kalan bina sakinleri olmak üzere Beyoğlu’muza geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.