Beyoğlu’nda Azeri Ezgileri yankılandı

Azerbaycan’ın ünlü sanatçıları, Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, ülkelerinde popüler olan yerli klasik, muğam ve etno-caz’ın en güzel örneklerini Beyoğlu’nda sergiledi. Ünlü sanatçıların performansı katılımcılardan tam not aldı.

Azerbaycan’ın ünlü sanatçıları, Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, ülkelerinde popüler olan yerli klasik, muğam ve etno-caz’ın en güzel örneklerini Beyoğlu’nda sergiledi. Ünlü sanatçıların performansı katılımcılardan tam not aldı.

Beyoğlu Grand Pera Azerbaycan’ın geleneksel müzik türlerinin sunulduğu şölene ev sahipliği yaptı. Samir Caferov Afaq, Abbasova ve Nergiz Aliyeva, yerli klasik gecesi konseri verdi. Ünlü sanatçılar katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı. 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Azerbaycan Müzik Şöleni boyunca Azerbaycan’ın folklorik ritimlerini taşıyan ve kökleri çok eskilere dayanan Muğam başta olmak üzere yerli klasik ve etno cazın en güzel örnekleri sunulacak. Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilcileri tarafından düzenlenen dopdolu müzik Şölenindeki tüm konserler Azerbaycan’dan gelecek sanatçılar tarafından icra edilecek.

Şölenden elde edilecek gelirin tamamı Barış için müzik vakfına bağışlanacak.