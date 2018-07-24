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24 Temmuz 2018 Salı 21:16

Beyoğlu’nda bina çökmesi nedeniyle Kağıthane istikameti trafiğe kapatılacak

Beyoğlu’nda bugün bir binanın çökmesi nedeniyle Kağıthane ilçesi istikameti yarın saat 22.00’ye kadar trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu'nda bina çökmesi nedeniyle Kağıthane istikameti trafiğe kapatılacak
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Beyoğlu’nda bugün bir binanın çökmesi nedeniyle Kağıthane ilçesi istikameti yarın saat 22.00’ye kadar trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu İmrahor Caddesi’nde bugün yağmurdan dolayı istinat duvarının yıkılması nedeniyle bir bina çökmüştü. Bina çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı Kağıthane ilçesi istikametinin trafiğe kapatılacağı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kağıthane ilçesi istikameti yarın saat 22.00’ye kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım caddenin diğer şeridinden Beyoğlu ve Kağıthane istikametine çift yönlü olarak sağlanacak.
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