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03 Temmuz 2018 Salı 18:33

Beyoğlu’nda paralarını alamayan işçiler vincin tepesinde eylem yaptı

Beyoğlu’nda paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler, çalıştıkları rezidans inşaatında vincin tepesine çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilerek aşağı indirildi.

Beyoğlu'nda paralarını alamayan işçiler vincin tepesinde eylem yaptı
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Beyoğlu’nda paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler, çalıştıkları rezidans inşaatında vincin tepesine çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilerek aşağı indirildi.

Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde bulunan bir rezidans inşaatında çalışan ve iddialara göre yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan işçiler, inşaat alanına gelerek yetkililerle görüşmek istedi. Görüşme talepleri sonuçsuz kalınca işçiler, inşaat alanında bulunan yaklaşık 100 metrelik vince çıkarak eylem başlattı. Eylem sırasında bir işçi fenalaşırken, arkadaşları işçinin yere düşmemesi için büyük çaba sarf etti. Kemerle arkadaşlarını vince sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. İşçilerin vince çıkarak eylem başlatması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı zeminde atlama minderi kurdu. Sağlık ekipleri de inşaat alanında hazır bekletildi. Çevredeki vatandaşların yaşanan bu gelişmeleri film izler gibi seyretmesi ise pes dedirtti.

2,5 saatlik ikna çalışmalarının ardından işçiler aşağı indi

İşçilerin görüşme talepleri üzerine inşaat alanına şirket yetkilileri geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren eylem sonrasında ikna edilen 5 işçi vinçten aşağı indirildi. Uzun süre vinç üstünde kalan işçiler, tedbir amaçlı olarak olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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