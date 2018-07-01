Beyoğlu İstiklal Caddesinde sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi renkli görüntüler oluşturdu.Her gün binlerce insanın uğradığı İstiklal Caddesinde sahibinin elinden dondurma yiyen sevimli köpek, ilgi odağı oldu. Sıcaktan bunalan Filistin uyruklu bir kadın aldığı dondurmayı, köpeği Banbino yedi. Sevimli köpeğin dondurma keyfi, İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşları gülümsetti.
Beyoğlu’nda sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi
Beyoğlu İstiklal Caddesinde sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi renkli görüntüler oluşturdu.