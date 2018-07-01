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01 Temmuz 2018 Pazar 09:00

Beyoğlu’nda sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi

Beyoğlu İstiklal Caddesinde sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Beyoğlu'nda sevimli köpek Banbino'nun dondurma keyfi
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Beyoğlu İstiklal Caddesinde sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Her gün binlerce insanın uğradığı İstiklal Caddesinde sahibinin elinden dondurma yiyen sevimli köpek, ilgi odağı oldu. Sıcaktan bunalan Filistin uyruklu bir kadın aldığı dondurmayı, köpeği Banbino yedi. Sevimli köpeğin dondurma keyfi, İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşları gülümsetti.
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