Beyoğlu’nda sevimli köpek Banbino’nun dondurma keyfi

Her gün binlerce insanın uğradığı İstiklal Caddesinde sahibinin elinden dondurma yiyen sevimli köpek, ilgi odağı oldu. Sıcaktan bunalan Filistin uyruklu bir kadın aldığı dondurmayı, köpeği Banbino yedi. Sevimli köpeğin dondurma keyfi, İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşları gülümsetti.

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