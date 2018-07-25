Beyşehir Gölü kıyılarında yüzme keyfi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda ‘Konya’nın denizi’ olarak ünlenen Beyşehir Gölü kıyıları, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüzmeyi sevenlerin ilgi odağı haline geldi.

Beyşehir kent merkezinde, göl kenarındaki Vuslat Parkına gelen aileler, Beyşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kumsal alandan istifade ederek göl sularında yüzmenin tadını çıkarıyor. Gölün tatlı sularında yüzerek serinlemeye çalışan aileler, yüzmenin keyfini çocuklarıyla beraber çıkarıyor. Göl kıyılarındaki su seviyesinin azalmasına bağlı olarak derinliğin düşmesi üzerine yüzme yerine pantolonlarının paçalarını sıvayarak su içerisinde yürüyüp ayaklarını serinletmeyi tercih eden bazı ebeveynler ise çocuklarının yaşadığı yüzme keyfini cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak aile dostlarına ve takipçilerine izlettiriyor. Göl kıyıları özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde yüzmek ve serinlemek isteyen herkesin akınına uğruyor.