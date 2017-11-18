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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:51

Beyşehir Gölü’nde balıkçılar sis altında avlanıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sis etkili olurken, Beyşehir Gölü’nde avcılar da yoğun sis altında avcılık faaliyetlerini yürütüyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar sis altında avlanıyor
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde sis etkili olurken, Beyşehir Gölü’nde avcılar da yoğun sis altında avcılık faaliyetlerini yürütüyor.

Beyşehir’de, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle, Beyşehir Gölü ve normal zamanlarda kentten görülen Anamas Dağı gözlerden kayboldu. Karayollarında seyir halinde olan sürücüler ise bazen 50 metrenin de altına inen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşıyor. Yoğun sisten Beyşehir Gölü’nde gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri de olumsuz etkileniyor. Balıkçıların büyük bölümü görüş mesafesinin azlığı nedeniyle faaliyetine ara verirken, bazıları ise yoğun sise rağmen mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Sis altında bir gün önce göle serdiği ağını bulabilmek için çaba gösteren avcılar, bulduklarında ise ağlarına takılan balıkları toplayarak kıyıya getiriyor. Sis bulutlarıyla kaplanan Beyşehir Gölü kentin yüksek kesimlerinden de kartpostallık görüntüler sergiliyor.

Trafik yetkilileri, yollarda seyreden sürücüleri yoğun sise karşı uyarırken, araç takip mesafesine uyulması yönünde uyardı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli seyretmesi ve hız yapmaması konusunda uyarırken, sis farlarının da açık tutulmasını istedi.

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