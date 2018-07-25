Beyşehir Gölü’ndeki adalara duba üzerinde taşımacılık yapılıyor

Konya ve Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü’nde bulunan adalara yük taşımacılığı artık daha güvenli olan özel üretim demir dubalarla sağlanıyor.

Konya ve Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü’nde bulunan adalara yük taşımacılığı artık daha güvenli olan özel üretim demir dubalarla sağlanıyor.

Beyşehir Gölü’nün en büyük adası olan ve insanların da yaşam sürdüğü Mada Adası’nda yük ve insan taşımacılığı, balıkçı teknelerinin yanı sıra güvenlik sebebiyle demir dubalarla da yapılıyor. Mada Adası’nda besicilikle uğraşan vatandaşlar, hayvanlarının ihtiyacı olan saman balyalarının adaya naklinde her iki yanında korkuluk bulunan demir dubalardan istifade ediyor. Adanın karşı kıyısına kamyonet üzerinde getirilen saman balyaları, çıkarıldığı dubanın balıkçı teknelerinin motor gücünden istifade edilerek çekilmesiyle dört çevrili kara parçasına ulaştırılıyor. Kamyonet üzerindeki saman balyaları dubanın adaya yanaşmasının ardından yükün boşaltılması sonrasında yine aynı yöntemle karşı kıyıya dönüşünü sağlıyor. Benzer görüntüler, bölgede gün boyu yaşanıyor.