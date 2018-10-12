GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:07

Beytüşşebaplı köylülerin zorlu kış mesaisi başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köylülerin zorlu kış mesaisi başladı. İlçede bazı vatandaşlar aylarca ekip biçtiği yoncaları patozlarken, bazı vatandaş ise yüksek rakımlı dağlara çıkıp, hayvanları için meşe yaprakları topluyor.

Beytüşşebaplı köylülerin zorlu kış mesaisi başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köylülerin zorlu kış mesaisi başladı. İlçede bazı vatandaşlar aylarca ekip biçtiği yoncaları patozlarken, bazı vatandaş ise yüksek rakımlı dağlara çıkıp, hayvanları için meşe yaprakları topluyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte vatandaşları kış telaşı sardı. Kış hazırlıkları için mesaiye başlayan köylülerden bazıları, aylarca ekip biçtiği yoncaları patozlarken, bazıları da kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için yüksek rakımlı dağlara çıkıp meşe yaprakları topluyor. Toplanan yapraklar, traktörlere yüklenip, köylere getiriliyor.

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirten köylülerden Mustafa Östunç, “Her yıl sonbahar aylarında meşe yapraklarını toplamak zorundayız. Yaşam mücadelemiz çok zor” dedi.

İzzet Gökçe ise hemen hemen her evde 10-20 küçükbaş hayvan olduğunu ifade ederek, "Otlarımızı, yoncalarımızı torbalara koyduktan sonra meşe yapraklarını toplamaya çıkıyoruz. Köylüler olarak her gün birine yardım ediyoruz. Kışa hazırlık işlerimiz başladı” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku