BGC Başkanı Demir: 'Türk basını 15 Temmuz'da demokrasimize sahip çıktı, kötü sicilini temizledi'

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajında, Türk basınının 15 Temmuz’daki dik duruşuyla kötü sicilini temizleyip itibarını geri kazandığına vurgu yaparak, özgür yayıncılığın önemine dikkat çekti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, Türk Basınında Sansürün Kaldırılışının 110. yılı nedeniyle mesajda, iki yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin önlenmesinde gazetecilerin üstlendiği rolü hatırlattı. Demir, gerçek ve özgür basının, yasa ve yönetmeliklerle değil, kamuoyunun iyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırt etmesiyle ortaya çıkabileceğine işaret etti.

“Basın itibarını geri kazandı”

Ülkemiz tarihine "Millet Destanı" olarak yazılan 15 Temmuz’un, medya için de dönüm noktası oluşturduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"24 Temmuz 1908 gerçek gazeteciliğin patlama yaptığı bir gün olduğu için ’Basın Bayramı’ ilan edilmişti. Zamanla güven ve itibar kaybı yaşandı. Türk basını, 15 Temmuz 2016’da, demokrasimize sahip çıktı. Kötü sicilini temizledi. Kaybettiği güveni, itibarı geri kazandı. Yeni bir gazetecilik patlaması yaşandı. Demokrasi adına verilen bu önemli sınavdan alnının akıyla çıkan medya mutlaka desteklenmeli ve sektörümüzde yaşanan sorunlar çözülerek daha özgür ortamda yayıncılık yapılması sağlanmalı. Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez değerlerinden biri olduğu kadar, demokratikleşmenin de itici gücüdür. Basının oksijeni demokratik ortamdır. Basın için demokrasi, demokrasi içinse basın vazgeçilmezdir. Nasıl ki adalet herkes için hava ve su gibi gerekliyse, demokrasimizin güvencesi olan özgür basın da hepimize lazımdır."

Demir, mesajında, "Basın Bayramı’nın 110. yılını bugün çeşitli sorunların gölgesinde kutlasak da, özgür ve tarafsız basının demokrasimiz için taşıdığı önemin 15 Temmuz’la ortaya çıkması tesellimizdir. ’Gazeteciler Günü’nü bu duygularla kutlarken, gazetecilik mesleğine gölge düşürücü davranış sergileyen çürük elmaların ayıklanması noktasında başta camiamız olmak üzere, yerel yönetimleri, bürokratları, iş dünyasını, siyaset dünyasını dayanışmaya çağırıyoruz" değerlendirmesini yaptı.