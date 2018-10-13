Bilecik-Yenişehir yolu 2019 yılı sonu itibariyle bitecek

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik kamuoyunu yakından ilgilendiren ve uzun zamandır yapımı devam eden Bilecik-Yenişehir karayolu ilgili, "2019 sonuna kadar yolu bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik ile Bursa’yı birbirine bağlayan ve Bilecik halkının virajlarından dolayı hep isyan ettiği Bilecik-Yenişehir karayolu ile ilgili AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı bir açıklama yaptı. Yağcı, bu yolla ilgili sorunları geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği söyledi. Basın mensuplarının geçtiğimiz günlerde Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın bir toplantıda yol ile ilgili "Son dönemdeki kriz dolayısıyla ödeneklerde kısılma var. Bu yol bizlerde gayret ediyoruz, ama ödenek gelmeyince de yapılacak bir şey yok" sözünü hatırlatması üzerine Milletvekili Yağcı, "Devletimiz de hiçbir zaman ödenek ve imkanlar bitmez. Belirttiğimiz şekilde belirgin programlar var. Zaten yolun yapımına ilişkin olarak bu dönem belirgin bir kilometre konulmuştu ve 2019 sonuna kadar yolu bitirmeyi hedefliyoruz. Sayın valimizin ne söylediğini tam olarak bilmiyorum, ama inşallah ben Cumhurbaşkanımıza da yola ilişkin konuyu son Kızılcahamam toplantısında birebir özellikli olarak aktardım. Kendileri de Ulaştırma Bakanımıza gerekli talimatları verdiler" dedi.

"Yolda çalışmalar devam ediyor"

Yağcı, yolda çalışmaların devam ettiğin belirterek, "Zaten şu anda da yoldaki çalışmalar devam ediyor. Konu devletin ödeneği olmama meselesi değil, konu yolu yapan müteahhidin kendi şartları içerisinde yolu yapmakta ki sıkıntısından kaynaklanan bir durum var. Burada bir yanlış değerlendirme var, yanlış anlaşma var. Bilecik’e ilişkin yolun ödeneğin de herhangi bir sıkıntı yok. Ama müteahhidin genel bazı yaptığı işlere yönelik olarak kendisinin Türkiye’deki diğer çalışmaları noktasında sıkıntılarının olduğunu biliyoruz, duyuyoruz ve görüyoruz. Bundan kaynaklanan da Bilecik Yenişehir yoluna da bir yansıma var. Ama biz bu noktada inşallah ulaştırma bakanımızla sık, sık görüşüyoruz. Kendisi de buraya oldukça vakıf. En hızlı şekilde yolumuzu yapma çabası gayreti içerisinde olacağız. Öyle bu yola ilişkin, özellikle Yenişehir yoluna ilişkin ödenek söz konusu değil. Burada yanlış anlama olmasın ama müteahhidin kendi genel şartları içerisinde bir sıkıntı söz konusu" dedi.

"Bu yol çok talihsizlikler yaşadı"

Milletvekili Yağcı, Bilecik-Yenişehir yolunun çok talihsizlikler yaşadığı belirterek, "Bu konuda hemşerilerimiz endişe etmesinler. Evet, bu yol çok talihsizlikler yaşadı, çok sıkıntılar yaşadı. Böyle bir şeyi duyunca tüm hemşerilerimiz de tedirgin oldular. Ama bu dertleri sıkıntıları aşmak için bu konularda gerekli çözümleri bulmak için buralardayız. Allah’ın izni ile devletimizin en üst kademesine ilettik. Ve buna ilişkin gerekli çözüm çalışmalarını yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Zaten yol yapılırken bir ihale süreci var. Bu yol yapılırken 2019 Mart’ta bitecek noktasında değiliz. Yolun bitim yılı zaten 2020 yılı. Biz bunu 2019 sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Fark ediyorsanız bu çalışmalar bir ara duru gibi oldu. Benim bakan beyle görüşmemden sonra başladı. Çalışmalar devam ediyor, devam edecek. Ben bu konuyu hassasiyetle şehrimizi olumsuz haberler karşısında Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha ilettim. Kendileri de gerekli talimatları verdiler. Eminim ki önümüzdeki günlerde bu konuyla ilişkin daha iyi çalışmaları hep birlikte göreceğiz" dedi.