GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 10:34

Bilecik’te asırlık ’Kışlık Yufka’ geleneği

Bilecikli aileler, asırlık geleneklerini sürdürerek kışa hazırlık için yufkalarını açmaya başladılar.Kış şartlarına hazırlık amacıyla yapılan salça, konserve gibi hazırlıklardan birisi de kışlık yufka. Girilen sonbahar aylarıyla...

Bilecik'te asırlık 'Kışlık Yufka' geleneği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecikli aileler, asırlık geleneklerini sürdürerek kışa hazırlık için yufkalarını açmaya başladılar.

Kış şartlarına hazırlık amacıyla yapılan salça, konserve gibi hazırlıklardan birisi de kışlık yufka. Girilen sonbahar aylarıyla ülkenin birçok tarafında kış hazırlıkları başlarken, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Fatma- Nazmi Tunca ile Sevinç-Hüsnü Aykır çifti de kışlık yufka yaparak hazırlıklarını tamamladılar.

Geleneksel bir yiyecek olan yufkayı, kış şartlarına hazırlık için yaptıklarını anlatan Fatma Tunca, "Bu bir ekip işi. Bizim burada yufka imece usulü yapılır. Biz burada hepimiz akrabayız. Kardeşim, ablam enişteler hep birlikteyiz. Yufkamızı yaparken, önce hamuru yoğururuz, sonra yumak yaparız, bir kişiyle iki kişiyle olabilecek bir şey değil. Ne kadar kalabalık olursa ne kadar çok kişi yardım ederse o kadar güzel olur, yufkanın şekli ve inceliği. Bir kişi yakacak getirir, bir kişi yumak alır yani pazı yapar, bir kişi burada yaptığımız yufkaları yukarı eve serer, kurutur ve yerine koyar. Yani çok insan lazım bu işi yapmak için, burada biz tahmini 400-500 adet yufka yaparız akşama kadar" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku