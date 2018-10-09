Bilecik’te asırlık ’Kışlık Yufka’ geleneği

Bilecikli aileler, asırlık geleneklerini sürdürerek kışa hazırlık için yufkalarını açmaya başladılar.

Kış şartlarına hazırlık amacıyla yapılan salça, konserve gibi hazırlıklardan birisi de kışlık yufka. Girilen sonbahar aylarıyla ülkenin birçok tarafında kış hazırlıkları başlarken, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Fatma- Nazmi Tunca ile Sevinç-Hüsnü Aykır çifti de kışlık yufka yaparak hazırlıklarını tamamladılar.

Geleneksel bir yiyecek olan yufkayı, kış şartlarına hazırlık için yaptıklarını anlatan Fatma Tunca, "Bu bir ekip işi. Bizim burada yufka imece usulü yapılır. Biz burada hepimiz akrabayız. Kardeşim, ablam enişteler hep birlikteyiz. Yufkamızı yaparken, önce hamuru yoğururuz, sonra yumak yaparız, bir kişiyle iki kişiyle olabilecek bir şey değil. Ne kadar kalabalık olursa ne kadar çok kişi yardım ederse o kadar güzel olur, yufkanın şekli ve inceliği. Bir kişi yakacak getirir, bir kişi yumak alır yani pazı yapar, bir kişi burada yaptığımız yufkaları yukarı eve serer, kurutur ve yerine koyar. Yani çok insan lazım bu işi yapmak için, burada biz tahmini 400-500 adet yufka yaparız akşama kadar" dedi.