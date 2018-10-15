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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:01

Bilecik’te ’insanlık ölmemiş’ dedirten olay

Bilecik’te bir vatandaşın, açık gördüğü park halindeki bir aracın ön sağ camını evden getirdiği çöp poşeti ile kapatması ’insanlık ölmemiş’ dedirtti.Alper Badak isimli şahıs, Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak üzerindeki evine...

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay
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Bilecik’te bir vatandaşın, açık gördüğü park halindeki bir aracın ön sağ camını evden getirdiği çöp poşeti ile kapatması ’insanlık ölmemiş’ dedirtti.

Alper Badak isimli şahıs, Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak üzerindeki evine giderken sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin ön sağ camının açık olduğunu gördü. Badak, aracın plakasına bakınca aracın karşı binada oturan komşusu ait olduğunu gördü. Komşusunun hangi katta oturduğu bilmeyen Badak, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle içi el vermeyerek, hemen eve girerek bir kaç tane çöp poşeti aldı. Bu çöp poşetlerini birbirine yapıştırarak aracın ön camını kapatan şahıs bir de not yazdı. Notta, "Camın açık kalmış, kıyamadım, kim olduğunu bilemedim için de bunu yaptım. Karşı komşun Alper Badar" yazdı.

"Böyle güzel insanların olduğunu gördüm"

Sabah aracının başına gelen Şenol Çam ise; aracının ön camındaki notu gördü. Notun altında yazan telefon numarasını arayarak kendisine teşekkür eden Çam, sosyal medya üzerinde "Arkadaşlar bu gece Bilecik’imize çok yoğun bir rahmet yağdı. Yine aynı gecenin sabahında uyandığımda aracımın camının kıymetli komşum tarafından bu şekilde muhafaza altına alındığı gördüm. Komşuma çok teşekkür ederim. Bu zamanda böyle güzel insanların olduğunu gördüm" ifadelerine yer verdi.

"İçim el vermedi"

Otomobilin açık camını muhafaza eden Alper Badak ise; geç saatlere kadar arkadaşlarıyla oturduklarını ve gece yarısından sonra yağan yağmur eşliğinde eve gittiğini söyledi. Eve gelmeden yol kenarında ön camı park halinde aracı gördüğü anlatan Badak sözlerine şöyle devam etti;

"Tam eve gireceğim esnada bu aracı gördüm. Yağmur çok yağıyordu. Hemen plakaya baktım ve aracın sahibinin karşı binamızda oturduğu biliyordum. Adını ve oturduğu katı bilmediğim için hemen eve giderek siyah çöp poşetlerinde aldım. Birbirine bantladığı çöp poşetlerini taş yardımıyla ön cama muhafaza ettim. Sonra aracına hırsız girdiğini sanmasın diye not bıraktım. Sabah da beni arayarak teşekkür etti. O an çok yağmur yağdığı için aracı o halde bırakmak içim el vermedi. Yine olsa yeniden yarım" dedi.
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