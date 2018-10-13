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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:28

Bilim Oteli konuklarını bekliyor

Bilimi topluma yaymak hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrde kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (Bursa BTM) her yaştan bilimsever için hazırlanan faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.‘Bilim Oteli’nde macera başlıyor....

Bilim Oteli konuklarını bekliyor
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Bilimi topluma yaymak hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrde kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (Bursa BTM) her yaştan bilimsever için hazırlanan faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

‘Bilim Oteli’nde macera başlıyor. 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için gerçekleştirilen ve gece yarısına kadar süren faaliyet bilim meraklılarını bekliyor. 27 Ekim Cumartesi günü sezonun ilk konuklarını ağırlayacak Bilim Oteli’nde faaliyetler 18.30’da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek. Velilerin dâhil edilmediği ‘bilimsel gecelemede’ bilim meraklısı çocuklar kendi ilgi alanlarına uygun seçtikleri atölye çalışmalarına katılabilecek, planetaryum ve bilim gösterileriyle bilim ile iç içe macera dolu bir gece geçirecek.

Bilim Oteli’ne katılanlar, merkezdeki deney düzeneklerini denemelerinin yanı sıra hava koşullarının uygun olması hâlinde gökyüzü gözlem etkinliği ile gezegen ve yıldızları da dev teleskoplarla inceleyebilecek. Sanal simülatörleri de kullanacak olan çocuklar, bilimsel seminerler ve bilim avcılarının renkli gösterileri ile unutamayacakları bir bilimsel gece geçirecek. 27 Ekim’de başlayacak etkinliğe ilişkin kayıt yaptırmak isteyenler www.bursabilimmerkezi.org web adresinden teferruatlı bilgi alabilirler.
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