Binbaşı Şevik’ten Başkan Bozkurt’a veda ziyareti

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde görev yapan Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik, tayininin Ankara’ya çıkması dolayısıyla Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.Binbaşı Şevik, Başkan Bozkurt ile bir süre...

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde görev yapan Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik, tayininin Ankara’ya çıkması dolayısıyla Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.

Binbaşı Şevik, Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal ederek beraberinde gündemi değerlendirdi. Daha sonra Başkan Bozkurt Şuhut ilçesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Binbaşı Ümit Şevik’e teşekkürlerini sunarak yeni görev yerinde başarılar diledi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik’e Şuhut Belediyesi logolu forma hediye etti.