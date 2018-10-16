Binlerce Venezüellalı Peru’ya göç ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) her gün yaklaşık bin 250 Venezüellalının Peru’ya göç ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) her gün yaklaşık bin 250 Venezüellalının Peru’ya göç ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Venezüella’da devam eden ekonomik kriz sebebi ile vatandaşların Peru’ya göç ettiğini belirtti. BMMYK her gün yaklaşık bin 250 kişinin Tumbes sınır bölgesinden Peru’ya giriş yaptığını aktardı.

Peru’da kurulan mülteci kamplarında ise binlerce kişinin hayatını idame ettirmeye çalıştığı kaydedildi. Kampları ziyaret eden BMMYK üyesi Filippo Grandi ise Venezuela’daki yaşam koşullarının çok kötü olmasından dolayı vatandaşların göç ettiğini ifade etti. Grandi, insanların çok çeşitli sebeplerle komşu ülkelere göç ettiğini vurgulayarak, mültecilerin burada daha yaşanabilir yaşam koşulları aradıklarını söyledi.