GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:23

Binlerce Venezüellalı Peru’ya göç ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) her gün yaklaşık bin 250 Venezüellalının Peru’ya göç ettiğini duyurdu.

Binlerce Venezüellalı Peru'ya göç ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) her gün yaklaşık bin 250 Venezüellalının Peru’ya göç ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Venezüella’da devam eden ekonomik kriz sebebi ile vatandaşların Peru’ya göç ettiğini belirtti. BMMYK her gün yaklaşık bin 250 kişinin Tumbes sınır bölgesinden Peru’ya giriş yaptığını aktardı.

Peru’da kurulan mülteci kamplarında ise binlerce kişinin hayatını idame ettirmeye çalıştığı kaydedildi. Kampları ziyaret eden BMMYK üyesi Filippo Grandi ise Venezuela’daki yaşam koşullarının çok kötü olmasından dolayı vatandaşların göç ettiğini ifade etti. Grandi, insanların çok çeşitli sebeplerle komşu ülkelere göç ettiğini vurgulayarak, mültecilerin burada daha yaşanabilir yaşam koşulları aradıklarını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku