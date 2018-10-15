Bir dakikalığına görme engelli oldular

Konya’da 15 Ekim Beyaz Bastonla Yürüme Günü kapsamında görme engelliler bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken, bir dakikalığına gözleri kapatılan gazeteciler görme engellilerle empati kurmaya çalıştı.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından 15 Ekim Beyaz Bastonla Yürüme Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak görme engelli bireyler Meram Millet Kıraathanesi’ne getirildi. Burada kimisi engelli vatandaşlara özel kabartmalı kitaplardan okudu, kimisi bilgisayarla uğraştı, kimisi ise sohbet ederek vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında gazetecilerden görme engelli bireylerle daha iyi empati kurabilmeleri için bir dakikalığına görme engelli olmaları istendi. Gönüllü olan gazetecilerin gözleri kapatılarak ellerine beyaz baston verildi. Gazeteciler bir dakika boyunca görmeden ellerinde bastonlarla yürümeye çalıştı.

Bir dakikalığına görme engelli olan ve yürümekte bir hayli zorlanan gazeteci Sümeyra Kenesarı, herkesin görme engelli bireyleri daha iyi anlayabilmesi için böyle bir uygulamayı yapması gerektiğini belirtti. Kenesarı, “Çok kötü bir duygu. Şurada 1 dakika düz yolda bile o kadar çok zor yürüdüm ki, düşme ihtimalim oldu. Çok korktum şu bir dakikalık süre içerisinde bile. Bence herkes bunu yapmalı, herkes bu duyguyu tatmalı onları anlamak adına. Çünkü bu şekilde anlayabiliriz onları. Çünkü onlar tek başlarına yolda yürüyorlar, kaldırımlar var, çukurlar var. Yani onlar adına gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan da görme engellilerin millet kıraathanesinde çeşitli imkanlara sahip olduğunu söyledi. Özağan, “Bugün 15 Ekim Beyaz Bastonla Yürüme Günü. Bu anlamlı günde Konya’da yine çok manalı bir millet kıraathanesi açıldı. Millet kıraathanesinin içinde görme engellilere yönelik bilgisayarlar, kabartma yazıyla yazılmış kitaplar, yine internet aracılığıyla sesli kitap dinleme imkanı buluyor görme engelli arkadaşlarımız. Dolayısıyla millet kıraathanesine girdiğimiz zaman şunları hissediyoruz, burada huzur var, kitaplar sevgi kokuyor. Bize ışık tutuyor. Dolayısıyla çok huzurlu çok nezih bir ortam” ifadelerini kullandı.

Görme engelli olan Asena Arslan ise millet kıraathanesinde neler yapabildiklerini anlattı. Bu imkanlara sahip olmayan görme engellilere de yardımcı olduklarından bahseden Arslan, “Arkadaşlarımız gelip burada çok kolaylıkla kitap okuyabiliyor, burada çok rahat test çözebiliyor, çok rahat ödev çalışabiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız ulaşamadıkları sürece bize normal kitabı gönderiyor. Biz onu tarayıcıdan istediği şekilde çıkartıyoruz ya da kabartma olarak çıkartıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da, Meram Belediye Başkanı ve yardımcılarına da çok teşekkür ediyoruz bizlere ve görme engelli arkadaşlarımıza böyle bir kolaylığı sağladıkları için. İnşallah her yerde böyle bir kıraathanemiz olur” dedi.