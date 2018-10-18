Bir Ermeni yüzünden 700 şehit verdik

Afyonkarahisar’da Kurtuluş Savaşı sırasında Ermeni bir köylü tarafından Yunan askerine verilen bilgiler sonucu bir tabur Türk askerinin şehit olduğu ortaya çıktı.Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan acı hatıralardan birisi daha günyüzüne...

Afyonkarahisar’da Kurtuluş Savaşı sırasında Ermeni bir köylü tarafından Yunan askerine verilen bilgiler sonucu bir tabur Türk askerinin şehit olduğu ortaya çıktı.

Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan acı hatıralardan birisi daha günyüzüne çıktı. Türk askerinin Yunan’ı bozguna uğratmak için Düztaş Mevkii’nde kurduğu pusunun bilgisi, Ermeni bir köylü tarafından karşı tarafa ulaştırıldı. Bunun üzerine mevkiyi çapraz ateşe alan Yunan ordusu, 700 Türk askerini şehit etti. Bir tabur askerin şehit düştüğü alanda siperler halen dururken, toprak kazıldıkça boş kovanlar ve insan kemikleri çıkıyor. Frig Vadisi içerisinde kalan alanda incelemelerde bulunan Tanju Tetik ise, bölgede bir şehitlik yapılmasının gerektiğini söyledi. Köylü tarafından yeri belli olan şehitlerin mezarları taşlarla çevrilirken, 700 şehidin kefensiz olarak mevkide yattığı tahmin ediliyor.

"Ne yazık ki bulunduğumuz bu bölgede 700 askerimiz şehit oluyor"

Yaşanan acı olayı anlatan bölge rehberi Tanju Tetik, bir Ermeni köylü yüzünden 700 askerin şehit düştüğünü belirtti. Tetik, "Şu anda biz Döğer Kasabasına 6 kilometre mesafede Düztaş Mevkiindeyiz. Düztaş mevkisi 1921-1922 yıllarında Kurtuluş Savaşı’nda Türk mevzisi olarak kullanılmıştır. Bizim 1 tabur askerimiz şehit olmuştur. Döğer tarafından gelen Yunan Ordusu vadi içerisinden geldiğinde büyük bir kıyıma uğrayacaktı. Ordu içerisinde bir tane silahlı nefer kalmayacak şekilde bunları yok edecektik. Ancak bölgede Ermeni muhbirler var. Kaburganın Ali lakaplı bir muhbir, Yunan Ordusu’nun atla önünü keserek durduruyor. Diyor ki, ’İlerde pusu kurdular. Büyük bir Türk taburu var. Sizin hepinizi öldürecekler’ diye bilgi veriyor. Bunu gören Yunan Ordu Komutanı onu tutukluyor ve bölgeye keşif kolu harekatı çıkartıyor. Görüyorlar ki gerçekten böyle bir pusu söz konusu. Bunu bertaraf edebilmek için ordunun iki taburunu sağlı sollu manevra yaptırarak hakim tepelere çıkartıyorlar ve kıyasıya bir muhabere bölgede başlıyor. Ne yazık ki bulunduğumuz bu bölgede 700 askerimiz şehit oluyor" dedi.

"Şehit askerlerimizin isimleri derlenmeye çalışılıyor"

Yunan Ordusu’nun bozguna uğratılmasının ardından istihbaratı sağlayan Kaburganın Ali lakaplı Ermeni köylünün idam edildiğini aktaran Tetik, "Sakarya Meydan Muhaberesinde Yunan Ordusu bozguna uğradıktan sonra Demirli Köyü’nden Süvari Mustafa Çavuş, Kaburganın Ali’nin köyünden geçerken şöyle sesleniyor; ’Yunan dayın gitti değil mi? Gavur Ali gelip seni alacağım’ diyor. Yunan Ordusu İzmir’de denize döküldükten sonra, Mustafa çavuş mangasını alarak Kaburganın Ali’nin köyüne geliyor. Bu kişinin lakabı Gavur Ali olarak kalıyor. Bunu atının arkasına bağlıyor. Afyonkarahisar İmaret Camiisinin bahçesindeki ağaçlarda kendisini idam ediliyor. Bulunduğumuz noktada ne yazık ki 700 şehidimiz var. Mevlevi Müzesi Müdürü ve Araştırmacı Yazar Hasan Akpınar, bunun araştırmasını yapıyor. Burada şehit olan askerlerimizin isimlerini derlemeye çalışıyor" diye konuştu.

"700 şehidimize minnet borcumuz var"

Son olarak eşilen topraklardan çıkanları anlatan Tetik, "Ben buraya 2 yıl önce geldim. Merak ettim ve dedim ki, ’Gerçekten buralarda bir şeyler bulunabiliyor mu?’ Mevzileri ben eştim. Eştiğimde yaklaşık 20 kadar boş kovan, insan kemikleri ve bir tane de katır nalı buldum. Bunları ben sosyal paylaşım sayfamda da paylaştım. Bazı yerlere bildirdim ancak herhangi bir çalışma olmadı veya olduysa da bizim bilgimiz olmadı. Buranın şehitlik ilan edilmesi gerekiyor. Mevzilerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Buna gerçekten ihtiyaç var. 700 şehidimize minnet borcumuz var" şeklinde konuştu.