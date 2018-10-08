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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:08

Bir köyün isyanı...

Bursa’nın Fadıllı köyü sakinleri onlarca yıldır komşu oldukları Akçalar köyünün sakinlerinden dayak yediklerini iddia edip, bu duruma isyan etti.Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde yaşayan vatandaşlar neden çıktığı bilinmeyen...

Bir köyün isyanı...
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Bursa’nın Fadıllı köyü sakinleri onlarca yıldır komşu oldukları Akçalar köyünün sakinlerinden dayak yediklerini iddia edip, bu duruma isyan etti.

Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde yaşayan vatandaşlar neden çıktığı bilinmeyen bir husumetten dolayı komşu köyle husumetli olduklarını, bazıları istisna Akçalar sakinlerinden öldüresiye dayak yediklerini iddia ederek, bu durumun yetkililer tarafından bir an önce önlenmesi gerektiğini söyledi.

Köy meydanında toplanan kadın erkek onlarca Fadıllı köylü, başvurmadıkları yetkili merci kalmadığını buna rağmen dayak yemekten kurtulamadıklarını belirterek yaşanan duruma isyan etti. Şehir merkezine ulaşım için tek yollarının komşu köyden geçtiğini belirten köylüler, "Araçları durdurup bizleri öldüresiye dövüyorlar" dedi. Bir kişiye 60 kişinin saldırdığını iddia eden Fadıllı köyü sakinleri "Gençlerimizi dövüp, öldü diye bırakıyorlar" şeklinde konuştu.

Bu şiddetin biran önce son bulması gerektiğini belirten Fadıllı Köyü sakinlerinden Neslihan Ekşi, “Köyümüze 5 kilometre uzaklıktaki komşu köyü halkından kimilerini tenzih ederek söylüyorum ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Fiziksel, psikolojik ve sosyal şiddetlerine maruz kalıyoruz. Bu duruma sadece Fadıllı köyünden olduğumuz için maruz kalıyoruz. Fadıllı köylü olduğumuz için yol üzerinde 50 kişilik gruplar darp ediyor. Zincirle dövüp, "öldü" diye bırakıyorlar. Bu olayın boyutları çok içler acısı halde, bizim amacımız barış, bu olaylar 50 yıldır devam ediyor. Bu husumette kaynak yok, sebep yok. Artık can güvenliğimiz yok. Şikayette bulunmadığımız yer kalmadı, durumu kaymakama kadar ulaştırdık. Hiçbir kalıcı sonuç alınamadı. Biz köylüler olarak her hangi bir sağlık, eczane, herhangi bir ihtiyacımızı karşılamak için o köyden geçtiğimizde sıkıntı yaşıyoruz" dediler.

Çocuklarının komşu köy çocukları tarafından darp edildiğini ifade eden köylü kadınları, “Bu kavgaların neyin kavgası olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızı 20 kişi saldırarak demir çubuklarla dövüyorlar. Askerden izine gelen çocuğu dövdüler. Bu iş çığırından çıktı artık. Biz kavga huzursuzluk değil, kardeşlik ve komşuluk istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Akçalar Köyü sakinleri ise esas mağdurun kendileri olduğunu belirterek, defalarca Akçalar sakinlerinin benzer duruma maruz kaldığını ifade ettiler.
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