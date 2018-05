Bir şehir bu olayı konuşuyor

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği esrarengiz olay gizemini koruyor. Olayın yaşandığı Ulu Mezarlık ziyaretçi akınına uğruyor.

Ulu Mezarlık’ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için polisin çalışmaları sürüyor. Son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden bölge sakinleri, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kızın mezar başında ağladığını ifade etmişti. Dün gece polis ekipleri görevlilerle birlikte gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis, genç kızı bulmak adına mezarlıkta bulunan ağaçları dahi kontrol etti.

Gizemli kızın duyulmasının ardından Ulu Mezarlık ziyaretçi akınına uğruyor. Genç kızın başında ağladığı belirtilen mezarın başına gelen vatandaşlar ve çocuklar, merakla bölgede inceleme yapıyor. Bazı çocuklar ise mezarlıkta dua ettikten sonra Ulu Mezarlık’tan ayrılıyor.

Mezarlık görevlisi not bıraktı, o mezarın olduğu bölgeye güvenlik kamerası takıldı

Esrarengiz olayın ardından mezarlıktaki görevliler, kızın görüldüğü iddia edilen mezarın üzerine not bıraktı. “Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak” ifadelerinin bulunduğu notun yanına ayrıca not kağıtları ve bir kalem bırakıldı. Ancak dün gece yine görülen kız nota karşılık vermedi. Bugün genç kızın ağladığı belirtilen mezarın yakınına bölgeyi tamamen görüntüleyen gece görüşlü bir adet güvenlik kamerası takıldı. Ulu Mezarlık’taki gizemli olayın ardından bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlar da şaşkın. Mezar başında ağladığı iddia edilen kızla ilgili herkes farklı bir yorumda bulunurken, bazı vatandaşlar kızın bir an önce bulunmasını istediklerini dile getirdi.

“Tedirginlik verici bir durum yok”

Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Ulu Mezarlık’ta vatandaşların da ne olduğunu, gizemli bir olay olarak tasvir ettikleri bir genç kızın ’Beni niçin bırakıp gittin’ diyerek mezarlıkta saat 21.00 ila 23.00 sıralarında sesler geldiğini duyan Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarımız araştırma yapıyor. Yaptıkları aramalarda görüyorlar genç kızı ancak kaybediyorlar. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ertesi gün aynı sesi duyunca Mezarlıklar Müdürlüğü görevlilerimiz emniyet güçlerinden yardım istiyor. Polislerimizin de arama taramasına rağmen kim olduğunu bulamadık. Sonuç alınamayınca aramalardan konu gece ve mezarlıklar olduğu için sanki kaybolan bir insan, varlık ya da bunun dışındaki bir varlık gibi nitelemişler. Normal bir vatandaşın mezarlıkta böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu vatandaşımızın duygusal haliyle, normal hareketlerde bulunmayan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili kesin bir netice aldığımız ya da o vatandaşımıza ulaştığımızda konuyla ilgili daha detaylı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız. Vatandaşların gizemli bir varlık varmış gibi oraya toplanmalarının doğru olmadığını düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede bu konu açıklığa kavuşunca açıklama yaparız. Tedirginlik verici bir durum olmadığını belirtmek isterim” dedi.

“Hayalet olabilir”

Hıdırlık Caddesi esnaflarından Necmiye Asiltürk, yaşanan olayın ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Ya üç harfli (cin) olur, peri olur, şimdiye kadar gelmemiş de şimdi gelmiş. 20 yıldır buradayız. Belki hayal olur, belki de hayalettir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Cuma gecesi komşusunun mezarlıkta bir kadının ağladığını söylediğini ifade eden Oğuz Atıcı adlı esnaf ise, “Beraber o tarafa gittiğimizde o tarafa projektör tuttum, böyle bir karartı şeklinde gördük. Daha sonra oradan ayrıldık. Cumartesi ve Pazar gecesi bu arkadaşımız polis memurlarına ihbar etmiş, onlarla beraber görmüşler. Hatta mezarlık içerisinde aramışlar bulamamışlar. Esnaflar olarak bu konunun bir an önce araştırılıp neticeye kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

"’Annecim beni de yanına al’ diye kabrin başında dönüyormuş"

Ayşe Dağlı adlı kadın, “Çocuklar işte geliyormuş mezarı dolanıyorlarmış. Anne beni de al yanına diye mezarlıkta dolaşıyormuş. O kız çocuğu kafayı bozmuş galiba yazık. Sürekli geliyormuş, ’Annecim beni de yanına al’ diye kabrin başında dönüyormuş” diye konuştu.

Ulu Mezarlık’taki olayı haberlerde gördükten sonra duyup mezarlığa gelen lise öğrencisi Abdullah Özdil de, “Olayı haberlerde gördük. Merak ettik geldik. Biz de buraya geldik. Gece vakti mezarlığa akıllı insan girmez. Neden bu mezar onu da merak edip, öğrenelim diye geldik” diye konuştu.

Gazeteci Mustafa Külcü ise, Berat Kandili’nin olduğu gece arkadaşlarıyla oturup çay içerken vatandaşların mezarlıkta bir bayan sesi geldiğini ve sürekli ağladığını anlattığını belirterek, “Ben sensiz ne yapacağım, beni niye bırakıp gittin diye ağladığını söyledi. ’Buraya gelir misin, senin için haber çıktı’ dedi. Arkadaşımı alarak mezarlığa gittim. Orada arkadaşlar dört gündür mezarlığın başına oturup aynı kelimeleri sarf ettiğini söylediler. Biraz bekleyin, sürekli geliyor dediler. 15-20 dakika sonra bayanı gördük. Bizi görünce bayan koşarak gittik. Bunu gözümüzle gördük. ’Kaçma yardımcı olalım’ diye bağırdık ama gözden kayboldu. 3 gündür polis ekipleri arama yapmasına rağmen bir sonuç anlamadı” dedi.