Bir yandan dantele diğer yandan bakıra motif veriyorlar

Türkiye’nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin’in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği kursu düzenlendi.Türkiye de bakırın çıkarıldığı sayılı...

Türkiye’nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin’in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği kursu düzenlendi.

Türkiye de bakırın çıkarıldığı sayılı yerlerden olmasına rağmen Murgul ilçesi ve Damar Köyü’nde geçte olsa yıllar sonra yöre insanı bakır işlemeciliği ile tanıştı. Bakırı yeryüzüne çıkarmanın dışında ülke ekonomisine bir katkının sağlanmadığı ilçede yöre insanı ilk kez bakırı işlemeyi öğrendi.

Murgul Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve İş Kur desteği ile Gaziantep ilinden Murgul’a getirilen bakır işlemeciliği ustası, ilçedeki bayanlara bakır işlemeciliğini öğretmeye başladı. Kursa katılan yöre kadınları artık bakır işlemeciliği sanatını öğrenerek kendilerine atölye açtı. Atölye açan ev kadınları Zuhal Öktem, Zehra Kadıoğlu ve Serpil Bayrak kursu bitirdikten sonra Murgul Kaymakamlığı ve Murgul Belediyesi tarafından kendilerine destek olunması ile bir atölye açtıklarını söylediler. Atölye sahibi ev kadınları yaptıkları açıklamada “Bu atölyede 3 arkadaş çalışıyoruz. Bakır işliyoruz. Demlikleridir, cezveleridir, fincanlar, sürahidir, eski bakırları tekrardan işlemeye alıyoruz. Ailemize gelir kaynağı olaraktan ek bir gelir oldu. Bakır işleyerek buradan elde ettiğimiz gelirle evimize ekmek götürüyoruz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.