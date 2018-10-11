GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 13:06

Bir yandan dantele diğer yandan bakıra motif veriyorlar

Türkiye’nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin’in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği kursu düzenlendi.Türkiye de bakırın çıkarıldığı sayılı...

Bir yandan dantele diğer yandan bakıra motif veriyorlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye’nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin’in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği kursu düzenlendi.

Türkiye de bakırın çıkarıldığı sayılı yerlerden olmasına rağmen Murgul ilçesi ve Damar Köyü’nde geçte olsa yıllar sonra yöre insanı bakır işlemeciliği ile tanıştı. Bakırı yeryüzüne çıkarmanın dışında ülke ekonomisine bir katkının sağlanmadığı ilçede yöre insanı ilk kez bakırı işlemeyi öğrendi.

Murgul Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve İş Kur desteği ile Gaziantep ilinden Murgul’a getirilen bakır işlemeciliği ustası, ilçedeki bayanlara bakır işlemeciliğini öğretmeye başladı. Kursa katılan yöre kadınları artık bakır işlemeciliği sanatını öğrenerek kendilerine atölye açtı. Atölye açan ev kadınları Zuhal Öktem, Zehra Kadıoğlu ve Serpil Bayrak kursu bitirdikten sonra Murgul Kaymakamlığı ve Murgul Belediyesi tarafından kendilerine destek olunması ile bir atölye açtıklarını söylediler. Atölye sahibi ev kadınları yaptıkları açıklamada “Bu atölyede 3 arkadaş çalışıyoruz. Bakır işliyoruz. Demlikleridir, cezveleridir, fincanlar, sürahidir, eski bakırları tekrardan işlemeye alıyoruz. Ailemize gelir kaynağı olaraktan ek bir gelir oldu. Bakır işleyerek buradan elde ettiğimiz gelirle evimize ekmek götürüyoruz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku