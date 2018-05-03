Birbirinden ilginç görsel ve dekoratif sabunlar

Tamamı kadınlardan oluşan Küpüne Sığmayan Melekler Derneği üyelerinin açtığı sergide görsel ve dekoratif sabunlar arasında en çok Atatürk silüetinden yapılan sabunlar yoğun ilgi gördü.

Bilecik’in Küplü köyünde yaşayan kadınların kurduğu dernek üyelerinin “Ahşap Boyama ve Sabun Yapım Kursu”nda üretmiş oldukları ürünleri sergilediler. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde sergi açılışına Bilecik Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Şükrü Selöz, AK Parti Bilecik milletvekili aday adayı Selim Yağcı, Dernek Başkanı Nilgün Bakkal ve davetliler katıldı. Açılış sonrası sergiyi gezen protokol üyeleri birbirinden güzel el emeği ürünleri beğenirken, en çok ilgi Atatürk silüeti yapılan sabunlar oldu.

"Bakanlığa başvurduk ve küpüne sığmayan melekler diye ismimizi aldık

Yapılan sergi hakkında bilgi veren Küpüne Sığmayan Melekler Derneği Başkanı Nilgün Bakkal, yaşadığı bir rahatsızlık ahşap boyamaya işine başladığı anlatarak, "Daha sonra sabun yapmaya başladım ve renklerle buluştum. Renklerle buluşunca renkleri kullanmak isteyince nerelerde kullanabiliriz derken ahşapların üzerinde ve sabunların üzerinde bunları yapmaya başladık. Önce evdeki eski atıl eşyaları değerlendirmeye başladık. Sonra Küplü köyümüz kalkındırma derneği ile beraber bir proje yaptık. Üniversiteli olmama bu projeyi yapmamıza rahatlık sağladı. Daha sonra bakanlığa başvurduk ve dernek ismimizi aldık. Küpüne sığmayan melekler bu sene bakanlıktan aldığı destekle ahşap kursunu geçtiğimiz 2 yılın üstünde 2 kat, üretim açısından da 2 katına çıkardık. Küplü köyünde atıl vaziyetteki ilkokulunda bu işi yapıyoruz ve proje olduktan sonra şimdi okulumuz da revizyona girecek, düzenlenecek. Atölyelerimiz yenilenecek bundan sonra da yöresel kışlık yiyecekler açarak yöresel kışlık yiyeceklerimizin ön plana çıkartılması Bilecik ve Türkiye’de yeniden tanınmasını sağlamaya çalışacağız. Onun ardından da diğer tarımsal kurslar geliyor. Küplü köyünün hurma gibi bir özelliği var. Hurmayı kurutma reçelini yapma, hatta sirkesini yapma ki onun sirkesi zaten yapılıyordu, bunları yapıp yine Türkiye’nin tanıtımına sunmaya çalışacağız" dedi.

"Hem eğleniyoruz hem boyuyoruz"

Atatürk silüetinde sabun yapan Işıl Uysal ise; "Ben bu sene meraktan başladım. Atatürklü yaptığımız sabunların kalıpları var, kalıplarda mikrodalgada eritiyoruz renk koyuyoruz sonra kalıplara döküyoruz belirli bir süre bekledikten sonra kalıbını seçtiğimize göre öyle döküyoruz. Sabunlarımız 10 dakika içerisinde oluyor, mesela 1 gecede kurutmasını bekliyoruz. Burada satışını tanıtımını yapıyoruz. Bunlar görsel amaçlı dekoratif sabun olarak, mevlitlerde cemiyetlerde kullanılması için dekoratif amaçlı. Buradan ev hanımlarına sesleniyorum evde oturmayın zamanınızı değerlendirin maddi manevi rahat edersiniz. Biz başka şey düşünmüyoruz, ne renk boyayalım, ne yapalım, ne alıp boyayalım onları düşünüyoruz. Hem eğleniyoruz, hem boyuyoruz" dedi.