Birinci olmalarını kimse engelleyemedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2. düzenlenen triatlon yarışlarında Yıldız Kadın birincisi Zeynep Uçarsoy (15) ve Paralimpik TR5 Erkek birincisi Abdulkadir Özoğul’un başarısı görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Ünye’de düzenlenen yarışlarda, yarışmacılar ihtiyaç ve masraflarını karşılamak amacıyla sponsor desteği sağladı. 15 yaşındaki Zeynep Uçarsoy yıldız kadın birinciliğini alarak sahnede ödül aldığı sırada sunucunun sponsorunuz yok mu sorusu üzerine," Benim En Büyüm Sponsorum Annem" diyerek çevredekilerin büyük alkışını aldı.

Kızım için her şeyi yaptım

Evladım için her şeyi yaparım diyen anne Arzu Avcı,"Kızımın çocukluğundan itibaren yaptığı sporu bende annesi olarak destek çıkıyorum. Çok para harcadım ama kızım için feda olsun. Önemli olan onun kazanması değil, toplumda başarmak istediğini herkese göstermesidir. Bundan sonra daha güzel başarılara imza atacağına eminim. Ve daima kızımın arkasındayım"dedi.

Spor bana ailem demesini öğretti

Yarışmacılarının sponsor desteğiyle yarıştığını ve ailesinin desteğiyle sadece kendisinin yarıştığını söyleyen 15 yaşındaki Zeynep Uçarsoy,"4 yaşımdan itibaren yüzüyorum.Bu sporu başarmak için değil aslında yapacağımı bile düşünmüyordum. Bu sporun bana öncelikle vermiş olduğu en büyük mesaj ise ailem olmasıydı"diye konuştu.

Sporla engelimi unuttum

Düzenlenen yarışlarda Paralimpik TR5 tek Erkek birincisi Abdulkadir Özoğul," Sporla bizler hayat buluyor, engel nedir unutuyorum. İlk sporuma 2006 yılında ilk Paralimpik spora ise 2016 yılında başladım. Daha önceki yapılan sporlarda 7-8 Paralimpik yarışmacı arasında birinciliği aldım. Bu gün ise 1 saat 40 dakika ile normal sporcularımızdan daha fazla başarı gösterdim.Başarmak için önce inanıyorum. Buradan sporun hiç bir engelliyi korkutmamasını ve hiç bir engelin spora engel olmadığını söylemek isterim"şeklinde konuştu.