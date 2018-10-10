Birkaç iyi adamın çabası yeterli olmadı

Denizli’de dün akşam saatlerinde kapıldığı selden esnaflar tarafından kurtarılarak havlu ve fön makinesi ile yapılan müdahaleler ile kurtarılmaya çalışılan yavru kedi bugün sabah saatlerinde öldü. Esnafların yavru kediyi hayatta tutunmak için verdiği uzun uğraşlar yeterli olmadı.

Denizli’de dün akşam saatlerinde kapıldığı selden esnaflar tarafından kurtarılarak havlu ve fön makinesi ile yapılan müdahaleler ile kurtarılmaya çalışılan yavru kedi bugün sabah saatlerinde öldü. Esnafların yavru kediyi hayatta tutunmak için verdiği uzun uğraşlar yeterli olmadı.

Kentte dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Aşırı yağış kentteki birçok ev ve iş yerinde sel baskınlarına neden olurken, yağıştan en çok etkilenenlerin başında gelenler ise sokak hayvanları oldu. Bayramyeri olarak adlandırılan bölgede sele kapılarak sürüklenen bir kedi çevre esnafın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Selden kurtardıkları kediye sahip çıkan esnaflardan Onur Çoban, kedinin yaşaması için uzun uğraş verdiklerini fakat bundan başarılı olamadıklarını dile getirdi. Kediye havlu ve fön makinesi ile müdahale ettiklerini aktaran Çoban, "Yağmur hızlanınca rögarlar taştı. Bütün esnaflar zaten zarar gördü. Biz içeride dükkanlar ile uğraşırken bir esnaf ağabeyimiz kedi buldu geldi. Suyun içerisinde kalmış yavruydu zaten. Bayağı da su yutmuş ve karnı da şişmişti. Biz onu görünce dükkanları falan bıraktık. Can daha önemli mal bir şekilde yerine konur ama yavruydu zaten. Kediyi kenara koyduk güzelce kuruladık sonra saç kurutma makinesi, havlular ve peçeteler ile kuruladık. Daha sonra dükkanımız fenaydı, onu kenara koyduk su falan içermeye çalıştık ama bayağı korkmuştu. Biraz müdahale ettik ama saat de geç olmuştu ve ortalık da biraz duruldu. Güzelce kuruladıktan sonra otobüs durağında ışığın altına bir yere koydum. Üzerini de güzelce havlu ile örttüm ama çevresini de açık bıraktım ayağa kalkarsa kendi imkanları ile çıksın diye. Ama sabah gelip baktığımızda maalesef ölmüş. Yapabileceğimizi yaptık ama kurtaramadık” dedi.

“Vicdanım el vermedi”

Kedinin hayatta kalması için müdahalede bulunan bir başka esnaf Fatma Gül Filiz de, olaya çok üzüldüklerini kaydetti. Kediyi görünce vicdanının dayanamadığını dile getiren Filiz şunları söyledi:

"Saat 19.00 sıralarında dükkanı temizledikten sonra kedi sesi duymaya başladık. Köşeye çıktıktan sonra arkadaşlar zaten müdahale ediyorlardı kediye. O halde o kadar bağırıyordu ki vicdanım el vermedi. Birlikte peçete, fön makinesi ve havlu ile kuruladık. Daha sonra güvenliği açısından yüksek bir zemine koyduk. Biraz başında bekledim sevip okşadım sakinleşsin diye. Sonrasında insanların çok olduğu bir yere otobüs durağına götürdük. Kedi dışında fare ölüleri gördük ve diğer hayvanlarında rahatsızlandığını, kaçtığını, köpeklerin ıslandığını. Bunlar zor şeyler."

"Sabah hayvanın öldüğünü gördük"

Hasan Acar isimli esnaf ise dün öğleden sonra kediyi gören esnafın hayvan barınağını aradığını ancak geri dönüş alamadıklarını, akşam da sel olunca hayvanın selde kaldığını söyledi. Hasan Acar, "Hayvana esnaf arkadaşlar müdahalede bulunuyor. Fakat sabah da hayvanın öldüğünü gördük" diye konuştu.

Öte yandan, yavru kedinin bırakıldığı otobüs durağında sabah saatlerinde ölüsünün bulunması çevre esnafta büyük üzüntüye neden oldu.