GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:41

Bisiklet tutkunları Gürsu’da buluştu

Gürsu Belediyesi ve Bisiklet Kulübü’nce düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.Gürsu merkez, Adaköy, İğdir,Ağaköy ve Gürsu Spor Fabrikası güzergâhında düzenlenen bisiklet turu, “Arabadan in bisiklete bin” sloganıyla...

Bisiklet tutkunları Gürsu'da buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gürsu Belediyesi ve Bisiklet Kulübü’nce düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Gürsu merkez, Adaköy, İğdir,Ağaköy ve Gürsu Spor Fabrikası güzergâhında düzenlenen bisiklet turu, “Arabadan in bisiklete bin” sloganıyla gerçekleştirildi. Belediye önünde toplanan genç bisiklet tutkunları, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu’nun da katıldığı bisiklet turunda ilçenin tabiî güzelliklerini keşfetti.

Mustafa Işık, “Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek için hizmetler yapıyoruz. Bugün de bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelerek, hem ilçemizin güzelliklerinin keyfini birlikte çıkardık. Hem de sağlıklı hayat için sporun önemini vurgulamış olduk. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi destekleyerek belediyemiz çatısı altında faaliyetler yapmaya teşvik ediyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısını görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku