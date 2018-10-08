Bisiklet tutkunları Gürsu’da buluştu

Gürsu Belediyesi ve Bisiklet Kulübü’nce düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.Gürsu merkez, Adaköy, İğdir,Ağaköy ve Gürsu Spor Fabrikası güzergâhında düzenlenen bisiklet turu, “Arabadan in bisiklete bin” sloganıyla...

Gürsu Belediyesi ve Bisiklet Kulübü’nce düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Gürsu merkez, Adaköy, İğdir,Ağaköy ve Gürsu Spor Fabrikası güzergâhında düzenlenen bisiklet turu, “Arabadan in bisiklete bin” sloganıyla gerçekleştirildi. Belediye önünde toplanan genç bisiklet tutkunları, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu’nun da katıldığı bisiklet turunda ilçenin tabiî güzelliklerini keşfetti.

Mustafa Işık, “Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek için hizmetler yapıyoruz. Bugün de bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelerek, hem ilçemizin güzelliklerinin keyfini birlikte çıkardık. Hem de sağlıklı hayat için sporun önemini vurgulamış olduk. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi destekleyerek belediyemiz çatısı altında faaliyetler yapmaya teşvik ediyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısını görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.